Santiago Bernabeu'da gürültü şikayetleri nedeniyle konserler durduruldu

Yayınlanma: 14.09.2024 - 11:13

Güncelleme: 14.09.2024 - 11:13

Santiago Bernabeu Stadyumu, Nisan ayındaki açılışından bu yana birçok etkinliğe ev sahipliği yaptı, ancak son günlerde özellikle gürültü şikayetleri nedeniyle gündeme geldi. Stadyum çevresindeki komşular, haftalarca yüksek gürültü seviyelerinden şikayet ederek yasal yollara başvurdu ve taleplerine ulaşmış görünüyorlar. Şehrin merkezindeki stadyum, konserlere yeniden ev sahipliği yapabilmek için çözümler üretmek zorunda kalacak.

Bu karar, Real Madrid’in programında bulunan birkaç büyük etkinliği doğrudan etkileyecek. Kulüp, komşuların huzurunu korumak amacıyla gürültü seviyelerini kontrol altına almak için bir dizi reform gerçekleştirme sözü verdi.

Geçmişte Belediye Meclisi, stadyumdaki etkinliklerde gürültü seviyesinin izin verilen sınırları aştığını belirterek uyarılarda bulunmuş, ancak geçici çözümlerle konserler düzenlenmeye devam etmişti. Real Madrid, Bernabeu’nun yan taraflarına brandalar yerleştirerek gürültüyü azaltmaya çalışmışsa da bu çabalar sonuç vermedi. Son olarak, Relevo'nun haberine göre, tüm tarafların memnuniyetini sağlayacak bir çözüm bulunana kadar konserlerin durdurulmasına karar verildi.

Etkilenecek Konserler:

Music Bank (K-POP) - 12 Ekim

Dellafuente - 15 Kasım

Aitana - 28 ve 29 Aralık

Lola Indigo - 22 Mart

SORUNU ÇÖZME YÖNTEMLERİ

Bölge sakinlerinden gelen şikayetler, Madrid Belediye Başkanı Jose Luis Martinez-Almeida’nın gündemindeydi. Almeida, birkaç ay önce yaptığı açıklamada, "Mekanın daha iyi yalıtılması için teknik önlemler alınacak ve organizatörler, desibel sınırını aşmamaları konusunda gerekli ekipman koşullarını sağlamakla yükümlü olacaklar." ifadelerini kullanmıştı. Temmuz ayında, konserlerin bitiş saatinin gece 11'e çekilmesi ve komşulara verilen rahatsızlığı azaltmaya yönelik diğer tedbirler üzerinde anlaşmaya varılmıştı. Ayrıca, temizlik hizmetleri güçlendirilecek, yeni atık toplama sistemleri devreye sokulacak, bölge sakinleri için park yerleri genişletilecek ve Rafael Salgado Caddesi üzerindeki mavi alanlar yeşil alanlara dönüştürülecekti.

Real Madrid, Santiago Bernabeu Stadyumu’ndaki etkinlik ve konser programının geçici olarak yeniden planlandığını resmen duyurdu.