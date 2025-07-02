Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, 81 ilin tarım ve orman il müdürlüklerine gönderilen yazıyla ülke genelinde hayvan pazarlarının ikinci bir emre kadar kapatıldığını açıkladı. Peki, Şap hastalığı nedir? Şap hastalığı nasıl bulaşır? Şap hastalığı insana geçer mi?

ŞAP HASTALIĞI NEDİR?

Şap hastalığı, Foot and Mouth Disease (FMD) adıyla da bilinen, Picornaviridae ailesinden Aphthovirus adlı bir virüsün neden olduğu son derece bulaşıcı bir enfeksiyondur. Hayvanlarda ağız, dil, ayak ve meme bölgelerinde yaralar oluşur; yüksek ateş ve salya artışı gözlenir.

ŞAP HASTALIĞI NASIL BULAŞIR?

Şap hastalığı, birçok yolla bulaşabilir:

Hasta hayvanlarla doğrudan temas

Bulaşık yem, su ve ekipmanlar

Hastalık taşıyan insanların kıyafet veya ayakkabıları

Hava yoluyla (özellikle kapalı alanlarda)

Yetersiz dezenfekte edilmiş taşıma araçları

Virüs çevre koşullarına dayanıklıdır ve bulaşma riski oldukça yüksektir. Bu nedenle bir bölgede şap hastalığı görüldüğünde hızla karantina uygulamaları devreye alınır.

ŞAP HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Ağızda salya artışı

Ayak ve ağız çevresinde içi su dolu kabarcıklar

Yüksek ateş

Topallama

Yem yememe, süt veriminde düşüş

ŞAP HASTALIĞI İNSANA BULAŞIR MI?

Şap hastalığı nadiren insanlara bulaşır. İnsanlarda görüldüğünde genellikle hafif grip benzeri semptomlara ve ağız içi yaralara neden olur. Ancak bu durum çok nadir görülür ve hayvanlar kadar etkili değildir. Yine de koruyucu ekipman kullanılması önemlidir.

TEDAVİSİ VE KORUNMA YOLLARI

Şap hastalığının özel bir tedavisi yoktur. Bu nedenle önleme ve aşılamayla korunma en etkili yöntemdir. Hasta hayvanlar genellikle itlaf edilir ve bölgeye karantina uygulanır. Aşılama, dezenfeksiyon ve biyogüvenlik önlemleri hastalığın yayılmasını engellemekte kritik rol oynar.