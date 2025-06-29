Sarıgöl Ovası'nda hasat yaklaşıyor: Çiftçinin baş tacı

Sultaniye üzüm hasadına ağustos ayının 20’sinden sonra başlanması planlanırken, üzümün yaş olarak satışının yapılabilmesi için ise üreticiler, salkımlarda kalıntı bırakmayan tarım ilaçları kullanarak sezona hazırlanıyor.

Sarıgöl Ovası’nda üzüm sezonu, temmuz ayında erkenci türlerden olan Süperyol ve Antep Karası gibi çeşitlerle başlarken, ağustos sonu itibarıyla Sultaniye hasadı devreye girerek, sezon yıl sonuna kadar devam ediyor. Üreticiler, "baş tacımız" dedikleri Sultaniye üzüm için bağlarda gece gündüz yoğun emek harcıyor.

Sarıgöl ve çevresinde yaklaşık 113 bin dekarlık alanda Sultaniye üzüm yetiştiriliyor. İlçede ayrıca dokuz farklı üzüm türü daha üretiliyor. Sarıgöl, bu üretim potansiyeliyle "Üzümün Başkenti" unvanını elinde bulundururken, üretilen üzümlerin yüzde 80’i ise yaş olarak ihraç ediliyor.



