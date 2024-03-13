Sarıgöl Ovası'nda fideler toprakla buluşmaya başladı
Manisa'da fideler toprakla buluşmaya başladı.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde domates, biber, patlıcan, salatalık, kabak gibi yaz sebzeleri için seralarda yetiştirilen fidelerin satışlarına başlandı.
Sarıgöllü çiftçiler yaz aylarında doğal olarak üretecekleri sebzeler için bağ ve bahçelerinde hazırladıkları arklara dikim için bol miktarda patlıcan, biber, domates gibi fideleri temin etmeye başladı.
Sarıgöllü fide üreticisi Ahmet Bayram seralarında bol miktarda yazlık fide bulunduğunu ve satışların da başladığını ifade etti.
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