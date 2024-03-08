Hasat edildikten sonra krem ve sabuna dönüşecek! Cilt sağlığı için vazgeçilmez: Yılda 16 kez ürün veriyor...

Adana'da, kurduğu iki kooperatifin ardından Tarım ve Orman Bakanlığının Uzman Eller Projesi ile hibe desteği alan ziraat mühendisi Emel Gültekin, mahallesinde aynısefa serası kurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.03.2024 - 13:14
Hasat edildikten sonra krem ve sabuna dönüşecek! Cilt sağlığı için vazgeçilmez: Yılda 16 kez ürün veriyor...
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Üniversiteyi bitirdikten sonra bir süre çalışan Gültekin, evlenip çocuk sahibi olmasının ardından çalışma hayatına ara verdi. Kovid-19 sürecinde kooperatifçilik alanında araştırmalar yapan Gültekin, Tarım ve Orman Bakanlığı ile sivil toplum kuruluşları tarafından verilen kooperatifçilik ve girişimcilik eğitimlerine katıldı.

Eğitimin ardından 2022'de Çukurova Başak Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifi, 2023'te de Başak Tarımsal Kalkınma Kooperatifini kuran Gültekin, özellikle ev kadınlarının el işi ürünlerinin yanı sıra tıbbi aromatik bitki ürünlerinin pazarlanmasına yoğunlaştı.

Kooperatif çalışmaları süren Gültekin, kayınvalidesinin bahçesindeki tıbbi aromatik bitki aynısefadan tohum elde edip üretmeye karar verdi.

Bu dönemde Tarım ve Orman Bakanlığının Uzman Eller Projesi'nden haberdar olan Gültekin, başvurup hibe kazandığı projeyle memleketi Ceyhan ilçesine bağlı Narlık Mahallesi'nde sera kurdu.

Serasında kayınvalidesinin bahçesinden elde ettiği tohumları kullanan Gültekin, hasadı yaklaşan çiçekleri kullanarak imal edeceği ürünleri kendi markasıyla pazarlamayı hedefliyor.

"YILDA 16 DEFA ÜRÜN ALMAYI PLANLADIM"

Gültekin, AA muhabirine, kooperatif aracılığıyla tıbbi aromatik bitki üreten kadınlarla çalışmaya başladığını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığının Uzman Eller Projesi kapsamında destek aldığını ve aynısefa bitkisi yetiştirmeye başladığını anlatan Gültekin, şöyle konuştu:

"Geçen yıl kasım ayında ilk ekimi yaptım. Bu yılın şubat ayı sonlarında ilk çiçekler açtı. Bu bitki, takvim bitkisi olarak geçer. Açık tarlada yılda 8 defa ürün alabilirsiniz. Ben bunu serada yaparak yılda 16 defa ürün almayı planladım. Normalde nisan ayında açan bitki, bizim serada optimal koşullarda şubat ayında açmaya başladı, ilk hasadımızı yapacağız."

Gültekin, ilk hasatta yaklaşık 4 kilogram ürün almayı hedeflediğini belirtti.

Serayı kurduktan sonra yurt dışı kozmetik firmalarından temsilciler geldiğini, görüşmeler yaptıklarını anlatan Gültekin, "Ürünlerimizi daha hasat başlamadan ekili haldeyken almak isteyenler oldu. İnşallah hasadımız verimli olacak. Kendi köyümde kadınlara bir kadın, bir anne, bir ziraat mühendisi olarak yol gösterici olmak istiyorum." diye konuştu.

Kendi markasını oluşturmayı, ürünlerini iç pazara sunmayı ve ihraç etmeyi istediğini belirten Gültekin, "Sabun, yağ hidrosol (bitkisel su), gıda ve tekstil boyaları oluşturmak, markalaşmak istiyorum. Aynı zamanda bu bitkiyle ilgili kitap ve makaleler yazmak istiyorum." dedi.




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