Fransa'da tarihi karar: Resmi meslek olarak tanındı

Fransa'da imamlık, Fransa İş Kurumunun meslekler listesine eklenerek bir meslek olarak tanındı.

Fransa'da tarihi karar: Resmi meslek olarak tanındı
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AA
Yayınlanma: 19.02.2025 - 08:16

Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, Fransa İslam Forumu'nun (FORIF) 2'nci oturumunun kapanışında konuştu.

Retailleau, Fransız devleti ve Müslüman dini temsilcileri arasındaki diyaloğun güven ve sorumluluk prensiplerine dayanması gerektiğini kaydederek "Müslümanların inancının aşırıcı ideolojiler tarafından çarpıtılmasını reddettiğini" dile getirdi.

Devletin, dini kuruluşlara müdahale etmemesi gerektiğini ancak destek sağlayabileceğini dile getiren Retailleau, imamlık mesleğinin Fransa İş Kurumunun resmi meslekler listesine eklendiğini kaydetti.

Retailleau, Fransa'da imamlık mesleği ilk kez tam anlamıyla tanındığı için bu adımın son derece önemli olduğunu ifade ederek, imamlar için resmi bir iş tanımı ile iş sözleşmesi oluşturulduğunu açıkladı.

Bakan Retailleau, geçen yıl ülkede 173 Müslüman karşıtı saldırı gerçekleştiğini aktararak, tüm mağdurların şikayetçi olmaması nedeniyle bu sayının gerçekte daha yüksek olabileceğini vurguladı.

Bu suçlarla mücadele için Müslüman karşıtlığıyla ilgili yeni bir şikayet platformu başlatacaklarını kaydeden Retailleau, hastanelerde ve orduda görev yapan Müslüman din görevlilerinin artık kamu hizmetinin bir parçası olarak resmi olarak tanınacağını belirtti.


Etiketler: #fransa #İmam

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