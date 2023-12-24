Şarkıcı Ayşe Hatun Önal’ın ev sahibiyle başı dertte! Aidat borcu nedeniyle icralık oldu...
Ünlü şarkıcı Ayşe Hatun Önal'ın kiracı olarak oturduğu ev ile başı dertte. 11 yıldır oturduğu evden çıkması gerektiği halde çıkmayan Önal'ın aidat borcunu da ödemediği iddia edildi.
Şarkıcı ve eski manken Ayşe Hatun Önal'ın 11 yıldır kiracı
olarak oturduğu evi mahkemenin boşaltma kararı bulunmasına rağmen terk etmediği
ortaya çıktı.
Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Ayşe Hatun Önal, 11
yıldır Üsküdar'da bir apartmanda ikamet ediyor. Ancak 10 yıl dolup kontrat
süresiz hale gelince ev sahibi, evi boşaltması için ihtarname gönderdi.
12 bin 500 lira kira ödeyen ünlü şarkıcı, ihtar süresinin
geçmesine rağmen daireyi boşaltmadı. Ev sahibi bu kez mahkemeye başvurarak
tahliyesini talep etti.
1 SENEDİR ÖDEMİYOR
Önal'ın aidat borcunu da 1 senedir ödemediği, bu nedenle icralık olduğu belirlendi. Mahkeme, kira akdinin feshine ve Önal'ın ikametten tahliye edilmesine karar verdi.
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