Şarkıcı Ceylan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, kaç kez evlendi? İşte hayat hikayesi

24 Mart 2022 Perşembe, 12:34

80'li ve 90'lı yıllarda arabesk-fantezi tarzında söylediği şarkılarla hafızalarda yer edinen Ceylan Avcı, müzik kariyeri boyunca onlarca albüm yayınlamasının yanı sıra birçok sinema filminde rol aldı. 2000'li yıllarla beraber single şarkılara yönelen ünlü şarkıcı, kızı Melodi Bozkurt ile de düet çalışması yaptı.

ŞARKICI CEYLAN'IN HAYATI

26 Haziran 1974 tarihinde İstanbul'un Fatih ilçesindeki Fındıkzade semtinde dünyaya geldi. Şarkıcı Ceylan, baba tarafından aslen Tuncelili ve Zaza, anne tarafından Bayburtlu. Tam adı Ceylan Avcı. 'Nalan' ve 'Nazan' adında ikiz ablası var.

Şarkıcı Ceylan, düğünlerde saz çalan babası Ahmet Avcı'nın desteğiyle 7 yaşında düğünlerde şarkı söylemeye başladı. Almanya ve Türkiye'de birçok düğünde sahne aldı.

1983 yılında katıldığı bir müzik yarışmada seçildi.

1984 yılında henüz 10 yaşındayken 'Yaktı Beni' adlı ilk albümünü çıkardı. Kamuoyunda 'Küçük Ceylan' olarak bilindi.

1986 yılında çıkardığı 'Seni Sevmeyen Ölsün' albümü 1 milyon 300 bin sattı.

Kral TV Müzik Ödülleri'nde 1999 ve 2001 yıllarınde iki kez 'En İyi THM Sanatçısı' ödüllerine layık görüldü.

2005 yılında yayınladığı 'Ah Gönlüm' albümü, Bağlantılı Hak Sahibi Fonogram Yapımcıları Meslek Birliği (MÜ-YAP) tarafından Altın Plak ile ödüllendirildi.

2004 yılında 'Ünlüler Çiftliği' adlı yarışma programında yer aldı.

2019 yılında sanat dünyasındaki 35. yılını, kızı Melodi Bozkurt ile çıkarttığı single albümüyle kutladı.

ÖZEL YAŞAMI

1974 doğumlu olan şarkıcı Ceylan Avcı, 2022 yılı itibarıyla 48 yaşında.

1991-1992 yıllarında kuzeni (halasının oğlu) Erhan Bozkurt ile evli kaldı. Bu evliliğinden 'Melodi' (d.1992) adında bir kızı oldu. 1995 yılında Yıldıray Gürgen ile imam nikahlı olarak beraber yaşadı. Bu birlikteliğinden olan oğluna 'Yiğitcan' (d.1995) adını verdi. 2000-2002 yılları arasında İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlı ile, 2006-2007 yıllarında türkücü Murat Kurşun ile, 2011-2012 yıllarında araba galericisi Güncal Tanören ile evli kaldı.

Şarkıcı Ceylan Avcı 1.50 metre boyunda, 56 kilo ve yengeç burcu.

Sosyal paylaşım sitesi Instagram'da @ceylanmuzik, Facebook'ta @ceylanavciresmisayfasi, Youtube'da @ceylanmuzik kullanıcı adıyla yer alıyor.

Melodi Bozkurt ve Ceylan Avcı

ŞARKICI CEYLAN ALBÜMLERİ

1984 - Yaktı Beni

1985 - Kaderin Tuzakları

1986 - Seni Sevmeyen Ölsün

1987 - Bırakmam Seni

1988 - Sev Beni Seveyim Seni

1989 - Vallah - Hep Ezildim

1989 - Allah Aşkına

1984 - Bir Gün Bana Döneceksin

1985 - Yolun Açık Olsun/Garip Anam

1986 - Sevmek Günahmı/Asker Türküsü

1988 - Sanada Güvenilmez/Ağlama Yar

1990 - Kadersiz Doğmuşum/Arabacı

1990 - Beni Bende Bitirdiler

1991 - Gurbet Yolcusu

1991 - Hayret Nasıl Yaşıyorum

1992 - Geri Ver Beni

1993 - Şantaj & Montaj

1994 - Kritik Etme Beni

1995 - Kır Çiçeğim/Ayrılmam

1996 - Canımdan Ayırdılar

1997 - Güldestim

1998 - Ağlayı Ağlayı - Le Le Kirvo

2000 - Zeyno

2001 - Can Cana

2003 - Söyle

2004 - Gelsene

2005 - Ah Gönlüm

2006 - Pirimi Ararım

2007 - Sana Söz

2008 - Bir Daha mı?

2009 - Türkülerin Ceylan'ı

2011 - Ceylan Arabesk

2012 - Kendisi Lazım

2014 - Hım Hım Yar (Entarisi Dım Dım Yar)

2014 - Bana Bir Şey Söyle

2016 - Ceylan'dan 2016

ŞARKICI CEYLAN SINGLE ŞARKILARI

2014 - Çeker Giderim

2017 - Koptum Bu Gece (Melodi Bozkurt ile birlikte)

2017 - Kara Kız Kurbanın Olim

2018 - Tillillo

2019 - Severim Ama Güvenemem ki (Melodi ile birlikte)

2019 - Mamudo 2019

2019 - Cennetim Ol

2020 - İlle de Sen

2020 - Ne Feryat Edersin Divane Bülbül

2020 - Bir Sivaslı Uğruna

2021 - Islanmış Kirpiklerin

2021 - Birileri Kandırmış

2021 - Mashup

2021 - Senin Kadar Hiç Kimseyi Sevmedim

2021 - Eski Tadım Yok Artık

2022 - Sen Affetsen Ben Affetmem

ŞARKICI CEYLAN FİLMLERİ

1994 - Şenlik Var (Konuk Sanatçı)

1993 - Üçüzler (Şarkıcı)

1991 - Senin Yüzünden

1991 - Kadersiz Doğmuşum

1990 - Düşte Gör

1990 - Acı Kader (Ceylan)

1989 - Çingene

1989 - Yüzünü Şeytan Görsün

1989 - Hep Ezildim (Ceylan)

1989 - Güneş Yine Doğacak (Ceylan)

1989 - Beni Bende Bitirdiler

1988 - Sığıntı

1988 - Ağlıyorum (Ceylan)

1988 - Acı Gurbet (Ceylan)

1987 - Yuvasızlar (Ceylan)

1987 - Annem / Bırakmam Seni (Ayşe)

1986 - Aşk Ve Para

1986 - Ana Kucağı (Ceylan)

1985 - Yetim (Ceylan)

1985 - Garibim Ceylan (Ceylan)

ŞARKICI CEYLAN DİZİLERİ

1998 - Aynalı Tahir (Ceylan)