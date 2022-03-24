Şarkıcı Ceylan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, kaç kez evlendi? İşte hayat hikayesi
Düğünlerde çalgıcılık yapan babasının desteğiyle çocuk yaşta şarkıcılığa başlayan Ceylan Avcı, ilk albümünü 10 yaşında çıkarması dolayısıyla 'Küçük Ceylan' olarak anıldı. 12 yaşında çıkardığı 'Seni Sevmeyen Ölsün' albümü 1 milyon 300 bin satışa rakamına ulaşarak rekor kırdı. İşte, şarkıcı Ceylan biyografisi...
80'li ve 90'lı yıllarda arabesk-fantezi tarzında söylediği şarkılarla hafızalarda yer edinen Ceylan Avcı, müzik kariyeri boyunca onlarca albüm yayınlamasının yanı sıra birçok sinema filminde rol aldı. 2000'li yıllarla beraber single şarkılara yönelen ünlü şarkıcı, kızı Melodi Bozkurt ile de düet çalışması yaptı.
ŞARKICI CEYLAN'IN HAYATI
26 Haziran 1974 tarihinde İstanbul'un Fatih ilçesindeki Fındıkzade semtinde dünyaya geldi. Şarkıcı Ceylan, baba tarafından aslen Tuncelili ve Zaza, anne tarafından Bayburtlu. Tam adı Ceylan Avcı. 'Nalan' ve 'Nazan' adında ikiz ablası var.
Şarkıcı Ceylan, düğünlerde saz çalan babası Ahmet Avcı'nın desteğiyle 7 yaşında düğünlerde şarkı söylemeye başladı. Almanya ve Türkiye'de birçok düğünde sahne aldı.
1983 yılında katıldığı bir müzik yarışmada seçildi.
1984 yılında henüz 10 yaşındayken 'Yaktı Beni' adlı ilk albümünü çıkardı. Kamuoyunda 'Küçük Ceylan' olarak bilindi.
1986 yılında çıkardığı 'Seni Sevmeyen Ölsün' albümü 1 milyon 300 bin sattı.
Kral TV Müzik Ödülleri'nde 1999 ve 2001 yıllarınde iki kez 'En İyi THM Sanatçısı' ödüllerine layık görüldü.
2005 yılında yayınladığı 'Ah Gönlüm' albümü, Bağlantılı Hak Sahibi Fonogram Yapımcıları Meslek Birliği (MÜ-YAP) tarafından Altın Plak ile ödüllendirildi.
2004 yılında 'Ünlüler Çiftliği' adlı yarışma programında yer aldı.
2019 yılında sanat dünyasındaki 35. yılını, kızı Melodi Bozkurt ile çıkarttığı single albümüyle kutladı.
ÖZEL YAŞAMI
1974 doğumlu olan şarkıcı Ceylan Avcı, 2022 yılı itibarıyla 48 yaşında.
1991-1992 yıllarında kuzeni (halasının oğlu) Erhan Bozkurt ile evli kaldı. Bu evliliğinden 'Melodi' (d.1992) adında bir kızı oldu. 1995 yılında Yıldıray Gürgen ile imam nikahlı olarak beraber yaşadı. Bu birlikteliğinden olan oğluna 'Yiğitcan' (d.1995) adını verdi. 2000-2002 yılları arasında İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlı ile, 2006-2007 yıllarında türkücü Murat Kurşun ile, 2011-2012 yıllarında araba galericisi Güncal Tanören ile evli kaldı.
Şarkıcı Ceylan Avcı 1.50 metre boyunda, 56 kilo ve yengeç burcu.
Sosyal paylaşım sitesi Instagram'da @ceylanmuzik, Facebook'ta @ceylanavciresmisayfasi, Youtube'da @ceylanmuzik kullanıcı adıyla yer alıyor.
Melodi Bozkurt ve Ceylan Avcı
ŞARKICI CEYLAN ALBÜMLERİ
1984 - Yaktı Beni
1985 - Kaderin Tuzakları
1986 - Seni Sevmeyen Ölsün
1987 - Bırakmam Seni
1988 - Sev Beni Seveyim Seni
1989 - Vallah - Hep Ezildim
1989 - Allah Aşkına
1984 - Bir Gün Bana Döneceksin
1985 - Yolun Açık Olsun/Garip Anam
1986 - Sevmek Günahmı/Asker Türküsü
1988 - Sanada Güvenilmez/Ağlama Yar
1990 - Kadersiz Doğmuşum/Arabacı
1990 - Beni Bende Bitirdiler
1991 - Gurbet Yolcusu
1991 - Hayret Nasıl Yaşıyorum
1992 - Geri Ver Beni
1993 - Şantaj & Montaj
1994 - Kritik Etme Beni
1995 - Kır Çiçeğim/Ayrılmam
1996 - Canımdan Ayırdılar
1997 - Güldestim
1998 - Ağlayı Ağlayı - Le Le Kirvo
2000 - Zeyno
2001 - Can Cana
2003 - Söyle
2004 - Gelsene
2005 - Ah Gönlüm
2006 - Pirimi Ararım
2007 - Sana Söz
2008 - Bir Daha mı?
2009 - Türkülerin Ceylan'ı
2011 - Ceylan Arabesk
2012 - Kendisi Lazım
2014 - Hım Hım Yar (Entarisi Dım Dım Yar)
2014 - Bana Bir Şey Söyle
2016 - Ceylan'dan 2016
ŞARKICI CEYLAN SINGLE ŞARKILARI
2014 - Çeker Giderim
2017 - Koptum Bu Gece (Melodi Bozkurt ile birlikte)
2017 - Kara Kız Kurbanın Olim
2018 - Tillillo
2019 - Severim Ama Güvenemem ki (Melodi ile birlikte)
2019 - Mamudo 2019
2019 - Cennetim Ol
2020 - İlle de Sen
2020 - Ne Feryat Edersin Divane Bülbül
2020 - Bir Sivaslı Uğruna
2021 - Islanmış Kirpiklerin
2021 - Birileri Kandırmış
2021 - Mashup
2021 - Senin Kadar Hiç Kimseyi Sevmedim
2021 - Eski Tadım Yok Artık
2022 - Sen Affetsen Ben Affetmem
ŞARKICI CEYLAN FİLMLERİ
1994 - Şenlik Var (Konuk Sanatçı)
1993 - Üçüzler (Şarkıcı)
1991 - Senin Yüzünden
1991 - Kadersiz Doğmuşum
1990 - Düşte Gör
1990 - Acı Kader (Ceylan)
1989 - Çingene
1989 - Yüzünü Şeytan Görsün
1989 - Hep Ezildim (Ceylan)
1989 - Güneş Yine Doğacak (Ceylan)
1989 - Beni Bende Bitirdiler
1988 - Sığıntı
1988 - Ağlıyorum (Ceylan)
1988 - Acı Gurbet (Ceylan)
1987 - Yuvasızlar (Ceylan)
1987 - Annem / Bırakmam Seni (Ayşe)
1986 - Aşk Ve Para
1986 - Ana Kucağı (Ceylan)
1985 - Yetim (Ceylan)
1985 - Garibim Ceylan (Ceylan)
ŞARKICI CEYLAN DİZİLERİ
1998 - Aynalı Tahir (Ceylan)
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