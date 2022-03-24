Şarkıcı Ceylan'ın kızı Melodi kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? İşte hayatı

24 Mart 2022 Perşembe, 11:04

Şarkı söylediği ve dans ettiği anları zaman zaman sosyal medya hesaplarından paylaşan şarkıcı Ceylan'ın kızı Melodi Bozkurt, magazin basını tarafından 'annesinin izinde' dense de aksine Kanada'da özel kurumsal bir firmada çalışmayı sürdürüyor. Şarkıcı Ceylan, son dönemde yaptırdığı estetik operasyonlarla gündeme gelirken Melodi Bozkurt'un da estetik yaptırması dikkatlerden kaçmadı.

Şarkıcı Ceylan Avcı ve Melodi Bozkurt

MELODİ BOZKURT'UN HAYAT HİKAYESİ

14 Eylül 1992 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Melodi Bozkurt aslen Tuncelili. Annesi şarkıcı Ceylan Avcı ile babası Erhan Bozkurt aslında kuzen (halasının oğlu). Şarkıcı Ceylan'ın ikinci evliliğinden olan oğlu Yiğitcan Gürgen, Melodi Bozkurt'un üvey kardeşi.

Melodi Bozkurt, İstanbul Beylikdüzü'nde özel bir akşam lisesinden mezun oldu. Lisans eğitimini Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde 2015 yılında tamamladı. Yüksek lisansını Kanada'nın Toronto kentinde yaptı.

Eğitiminin ardından Kanada'ya yerleşti ve burada özel bir şirkette çalışma hayatına başladı.

Katıldığı bir programda annesi Ceylan ile 'Severim Ama Güvenemem ki' şarkısında düet yaparak magazin basınında gündem oldu.

Şarkıcı Ceylan, kızı Melodi Bozkurt'un sanat camiasından uzak kalmasını tercih ettiğini söyledi. Annesinin kararlarına saygı duyduğunu belirten Melodi Bozkurt ise, Instagram hesabından paylaştığı videolarda canlı performanslarıyla beğeni topluyor.

Melodi Bozkurt ve Erhan Bozkurt

ÖZEL YAŞAMI

1992 doğumlu olan Melodi Bozkurt, 2022 yılı itibarıyla 30 yaşında ve bekar.

Melodi Bozkurt 1.64 metre boyunda, 53 kilo ve başak burcu.

Profesyonel dans eğitimleri aldı, dans etmeyi seviyor.

Sosyal paylaşım sitesi Instagram'da @bozkurtmelodi, Youtube'da @OhaKanada kullanıcı adıyla yer alıyor.