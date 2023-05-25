2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Şarkıcı Ege'den gençlere 'sandık' çağrısı: Kaçmak yok, seçimini yap

Şarkıcı Ege, 28 Mayıs’taki ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Instagram hesabından gençlere sandık çağrısı yaptı. Ege, “Kaçmak yok, seçimini yap ve nasıl bir dünyada yaşayacağına kendin karar ver” dedi.

ANKA
Yayınlanma: 25.05.2023 - 14:31
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Şarkıcı Ege, ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili Instagram hesabından video yayınladı.

Gençlere sandık çağrısında bulunan Ege, şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili genç kardeşim, merhaba. Eminim sen de bizler gibi bu günlerde; insanların birbirlerine hakaretlerini, çirkefliklerini, politikanın ne kadar çürük bir şey olduğunu görüp, hayrete düşüyorsundur. Merak etme. Gerçek dünya bu. Gerçek dünyaya hoş geldin.

Bunca yıl boyunca annen, baban; sen daha iyi bir gelecek kur diye yazlıklarını sattı, arabasını sattı, kredi çekti. Daha iyi okullarda okuman için, taksitlerini yatırdı, dersler aldırdı. Her şeyi yaptı. Ne ki, sen daha iyi bir dünyada yaşa diye... Sana daha fazla seçim sunabilmek için...

"KAÇMAK YOK, SEÇİMİNİ YAP"

Şimdi sıra senin seçimin. Sana bütün bu şartları sağlarken, sen nasıl bir dünyada yaşayacağına kendin karar vereceksin. Kendi seçiminle…Kaçmak yok. Dünyaya hoş geldin, gerçek dünyaya. Kaçmak yok, seçimini yap ve nasıl bir dünyada yaşayacağına kendin karar ver.”


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