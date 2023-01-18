Şarkıcı Elif Karlı'nın cezaevinde yatan eşi Cengiz Karlı yaşamını yitirdi
Ünlü şarkıcı Elif Karlı'nın bir süredir cezaevinde yatan 30 yıllık eşi Cengiz Karlı, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Ünlü şarkıcı Elif Karlı'nın 30 yıl önce evlendiği eşi Cengiz Karlı, bir süredir cezaevinde yatıyordu.
KALP KRİZİ GEÇİRDİ
TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programında yer alan habere göre, Karlı'nın eşi Cengiz Karlı, cezaevinde geçirdiği kalp krizi sonucu 57 yaşında hayatını kaybetti.
Sabah saatlerinde Elif Karlı ile konuştuklarını söyleyen sunucular, "Sesi çok yorgun ve bitkindi. Sabaha karşı ölüm haberini almış" dedi.
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