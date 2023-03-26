Şarkıcı Eva Benir'e 'elektronik taciz', suç duyurusunda bulundu

Yayınlanma: 26 Mart 2023 - 09:23

Güncelleme: 26 Mart 2023 - 09:23

Şarkıcı ve sosyal medya içerik üreticisi Eva Benir, sosyal medya hesabına bir takipçisinin yolladığı cinsel içerikli sorular nedeniyle şoke oldu. Avukatı aracılığı ile suç duyurusunda bulundu.

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinden Arzu Kaya'nın haberine göre; İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen dilekçede Murat Ö. adlı bir kişinin ünlü şarkıcıya cinsel içerikli art arda mesajlar attığı kaydedildi.

Murat Ö.'nün de attığı mesajlarla cinsel taciz suçunun işlendiği vurgulanan şikayet dilekçesinde cezalandırılması istendi.

Şikayet üzerine ifadesi alınan Murat Ö., "Kendisine 'mrb, nslsn' yazdığımı hatırlıyorum. Ama diğer mesajları bir anlık boşlukta yazdım. Ve pişman olup sildim. Sildiğim için göremeyeceğini düşündüğüm için özür dileme gereksinimi de duymadım" diyerek cinsel tacizde bulunma amacının olmadığını ileri sürdü.