Şarkıcı Eva Benir'e 'elektronik taciz', suç duyurusunda bulundu
Şarkıcı ve sosyal medya içerik üreticisi Eva Benir, sosyal medya hesabına gelen taciz içerikli mesajlar nedeniyle suç duyurusunda bulundu.
Şarkıcı ve sosyal medya içerik üreticisi Eva Benir, sosyal medya hesabına bir takipçisinin yolladığı cinsel içerikli sorular nedeniyle şoke oldu. Avukatı aracılığı ile suç duyurusunda bulundu.
İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinden Arzu Kaya'nın haberine göre; İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen dilekçede Murat Ö. adlı bir kişinin ünlü şarkıcıya cinsel içerikli art arda mesajlar attığı kaydedildi.
Murat Ö.'nün de attığı mesajlarla cinsel taciz suçunun işlendiği vurgulanan şikayet dilekçesinde cezalandırılması istendi.
Şikayet üzerine ifadesi alınan Murat Ö., "Kendisine 'mrb, nslsn' yazdığımı hatırlıyorum. Ama diğer mesajları bir anlık boşlukta yazdım. Ve pişman olup sildim. Sildiğim için göremeyeceğini düşündüğüm için özür dileme gereksinimi de duymadım" diyerek cinsel tacizde bulunma amacının olmadığını ileri sürdü.
En Çok Okunan Haberler
-
- Diploma hakkında 'sehven' açıklaması
- YSK'den Erdoğan ve Kılıçdaroğlu kararı
- Muharrem İnce, CHP'lileri hedef aldı
- Muharrem İnce adaylığa hak kazandı!
- Hastane temelinin görüntüleri ortaya çıktı!
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kez de oyuncak attı!
- Saldırıya uğrayan Cemil Kılıç o anları anlattı
- 4. gün: Hangi aday kaç imza topladı?
- İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç'a saldırı!
- 'Erdoğan'la kriz' iddialarına Soylu'dan yalanlama