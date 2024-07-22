Şarkıcı Göksel'den şaşırtan açıklama: 'Kendimi güzel bulmuyorum'

Harbiye'de sahne alan şarkıcı Göksel, samimi açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.07.2024 - 13:19
Şarkıcı Göksel'den şaşırtan açıklama: 'Kendimi güzel bulmuyorum'
Abone Ol google-news

Göksel, 'N Kolay Harbiye Açık Hava' konserleri kapsamında önceki gece sahnedeydi.

Üzerinde 10 binden fazla zirkon taş bulunan 8 kiloluk elbisesiyle seyirci karşısına çıkan şarkıcı dünden bugüne sevilen şarkılarını hayranlarıyla seslendirdi.

Göksel, "O ortaokul sıralarındaki küçük kızın hayallerini gerçekleştiriyorum 30 yıldır, ne mutlu bana" dedi.

'Depresyondayım' şarkısını söylemeden önce de "Bazen bana atılan tweet'leri okuyorum. Birisi, 'Göksel bu şarkıları nasıl yazıyor' diye sormuş. Ben de 'Evde geceliğimle, gözlüğümle yazıyorum' demiştim. Şimdi yine evde geceliğimle gözlüğümle yazdığım bir şarkıyı okuyacağım" ifadelerini kullandı.

Şarkıcı ayrıca yıllar içindeki değişimini ve ergenlik fotoğrafları hakkında konuştu:

"Hayatımda hiç yalan söylemedim. Hiç estetiğim yok. Ergenken pek güzel değildim. Hâlâ da çok güzel bulmuyorum kendimi."


Göksel haberleri konser haberleri Harbiye Açık Hava haberleri

İlgili Haberler

Göksel'in konserinde korkunç kaza... Duyma yetisini yüzde 65 kaybetti!

Göksel'in konserinde korkunç kaza... Duyma yetisini yüzde 65 kaybetti!
Müzisyen Ömür Göksel, 'Aslanın Hazinesi'ne konuk oldu

Müzisyen Ömür Göksel, 'Aslanın Hazinesi'ne konuk oldu
Oyuncu Göksel Kaya gözaltına alınıp serbest bırakıldı

Oyuncu Göksel Kaya gözaltına alınıp serbest bırakıldı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler