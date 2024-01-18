Şarkıcı Gülben Ergen'den yıllar sonra gelen itiraf: 'Bizim bir cinayetimiz var'
Hayatı boyunca karşılaştığı zorlukları anlatan Gülben Ergen, çocukluğu hakkında bilinmeyenleri anlattı.
Oyuncu ve şarkıcı kimliğinin yanı sıra fenomenleşmiş sözleri ile sosyal medyada da geniş bir hayran kitlesine sahip olan Gülben Ergen, Gökhan Çınar’ın YouTube'da yayınladığı Katarsis'in konuğu oldu.
Ergen, programda hayatı boyunca yaşadığı zorlukları ve çocukluğundaki zor anlarını anlattı. Annesi ve babasıyla ayrılık sürecinde yaşadıklarını anlatan Gülben Ergen abisiyle anılarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı.
"BENİM ABİM ÇOK GÜZELDİ"
"Ben 18 yaşındaydım abim 23 yaşındaydı. Benim abim çok güzeldi. Yani onun ölmesi olacak şey değil' diyen Ergen'den yıllar sonra bir itiraf geldi.
"Abimi kaybettiğimde toparlayamadım" diyen Gülben Ergen ekledi:
"Yıllarca trafik kazası diye geçiştirdim abimi en yakın arkadaşı yanlışlıkla vurdu bizim bir cinayetimiz var yani."
Gülben Ergen'in bu anları kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.
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