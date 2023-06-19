Şarkıcı Halil Taşkın hayatını kaybetti!

Ünlü şarkıcı Halil Taşkın, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Ölüm haberini duyuran şarkıcı Kader, "Canımı kaybettim, ağabeyim, çocukluğumu, gençliğimi kaybettim" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.06.2023 - 11:16
Şarkıcı Halil Taşkın hayatını kaybetti!
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'Zor Kirve', 'Elveda', 'Aşığım Seviyorum', 'Seni Sevmeyen Ölsün', 'Yıllar Utansın', 'Bir Yar Sevdim Sivaslı' ve 'Saçıma Kar Yağdı' gibi şarkılarıyla tanınan, çocuk yaşta müzik sektörüne giren Halil Taşkın hayatını kaybetti.

Şarkıcının ölüm haberini yakın arkadaşı şarkıcı Kader duyurdu.

Instagram hesabından yaptığı paylaşımla acı haberi veren şarkıcı, "Acımı anlatamam, sanatı, kişiliği, insanlığı, adamlığı saysam bitiremem. Canımı kaybettim. Ağabeyimi, çocukluğumu, gençliğimi kaybettim. Çok şeyler yaşadık seninle, ne turneler ne konserler ne anılar... Hep kalbimde olacaksın. Sanat camiasının başı sağ olsun senin gibi sanatçı zor gelir. Mekanın cennet olsun benim canım. Allah taksiratını affetsin" dedi.

Halil Taşkın'ın cenaze töreniyle ilgili de bilgi veren şarkıcı, "Dostlar Halil Taşkın'ın cenazesi pazartesi öğlen namazına müteakiben Zeytinburnu Beştelsiz Camii'sinden kaldırılıp Mevlanakapı Mezarlığı'na defnedilecektir" ifadelerini kullandı.

 


Halil Taşkın şarkıcı kalp krizi

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