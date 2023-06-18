Ünlü şarkıcı Kutsi boşanıyor

Yayınlanma: 18.06.2023 - 15:54

Güncelleme: 18.06.2023 - 15:54

Benim Adım Melek dizisinde çocuk oyuncu Poyraz'ın annesi Sibel Ülker ile nikah masasına oturan Kutsi, 3 temmuzda boşanıyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Ülker, geçtiğimiz günlerde "evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı" iddiasıyla Kutsi'ye boşanma davası açtı.

Dava 3 Temmuz'da İstanbul Anadolu 16. Aile Mahkemesi'nde görülecek. Geçtiğimiz sene sosyal medya hesabından yaptığı kadına şiddet temalı paylaşımla konuşulan ancak yaptığı açıklamada yanlış anlaşıldığını belirten Sibel Ülker, dava dilekçesinde 2,5 yıllık evliliğinde psikolojik şiddet gördüğünü söyledi.

"PSİKOLOJİK ŞİDDET GÖRDÜM"

Ünlü şarkıcı evliliğiyle ilgili iddiaların ardından henüz bir açıklama yapmadı.

Ülker, sosyal medya hesabından, "Bir yılı aşkın süredir çocuklarımla beraber gördüğüm psikolojik şiddet ve manipülasyonların hepsini zamanı geldiğinde tek tek açıklıyor olacağım... Şu an söyleyeceğim tek şey bazı insanlar gerçek hayatta daha iyi oyuncu! Ve o maskelerinin altında hiç bilmediğiniz yüzleri var!" mesajını paylaşmıştı.



