Şarkıcı Kurtuluş Kuş'un nitelikli cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı dava 14 Haziran’da görülecek

Yayınlanma: 13.06.2023 - 17:02

Güncelleme: 13.06.2023 - 17:08

Şarkıcı Kurtuluş Kuş, Aydın’ın Efeler ilçesinde otel odasında B.B’ye (19) nitelikli cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuksuz olarak yargılanıyor. Şarkıcı Kuş’un daha önce 5 kere reddedilen yurtdışı yasağı ise istemi, MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık’ın avukat kızı Melek Gökçen Alıcık’ın, davaya müdahil olmasıyla kabul edilmişti. Son olarak, sanık Kuş’un duruşmaya gelmesi için polis memurlarının adresine gittiği ancak Kuş’un mahkemeye adres değişikliği yaptığını bildirmediği ve bunun üzerine görevli polislerin tutanak tuttuğu ortaya çıktı. Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 14 Haziran tarihinde görülecek duruşma öncesi B.B.’nin avukatı Burcu Ece Güler ile konuştuk

Avukat Güler 3. duruşma öncesi hukuki süreci anlattı. Güler, ‘13 Şubat tarihli duruşmada sanık duruşmaya katılmadı ve herhangi bir gerekçe sunmadı. Duruşmada bizim dile getirmemiz ve Savcının da talebi üzerine sanıkla ilgili olarak yurt dışına çıkış yasağı konulmuştur. 13 Şubat'taki duruşmada yine sanığın bir sonraki duruşma zorla getirilmesine karar verildi. Sanık 13 Şubat'tan 14 Haziran'a kadar yurt dışına çıkmayacak ve 14 Haziran günü SEGBİS ile mahkemenin huzurunda olacaktı. Mahkemenin verdiği karar budur. Bunun üzerine sanığın avukatı tarafından dosyaya itiraz dilekçesi verildi.’ dedi. Avukatların dilekçe verip 5 kere reddedilen yurt dışı yasağı MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık’ın avukat kızı Melek Gökçen Alıcık’ın, davaya müdahil olmasıyla kabul edildi. Avukat Güler, ‘Ne olduysa yurt dışı çıkış yasağını kaldırdılar. Bunun üzerine biz beyanda bulunarak sanığın kaçma şüphesinin ne kadar kuvvetli olduğunu mahkemeye anlatmaya çalıştık. Ne yazık ki bizim talebimiz reddedildi.’ dedi.

MAHKEMEYE BİLDİRMEK ZORUNDAYDI

Zorla getirilme kararı olan sanığın evine giden polisler, Kuş’u adreste bulamadığı ortaya çıktı. Adres değişikliği yapan Kuş’un mahkemeye değişikliği bildirmediği ve polisler tarafından konuya ilişkin tutanak tutulduğu belirtildi. Avukat Güler, ‘Bir kişiyle ilgili devam eden bir dava varken adresi değiştiğinde mahkemeye bildirmek durumunda. Bu gereklilik yerine getirilmemiş. Memurlar telefonla ulaşıyorlar Kurtuluş Kuş’a. Telefonda da davaya avukatının devam ettiğini söylüyor. Çok açık bir şekilde aslında kendisi duruşmaya gelmeyeceğini beyan ediyor. Bizim en büyük endişemiz kaçacak olması.’ dedi

YARGILAMAYI CİDDİYE ALMALI

Güler sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Bu aşamada beklentimiz yargılamayı ciddiye alması. Yargılamayı sürüncemede bırakmaması. Ancak ne yazık ki karşı taraf kendi tanıklarını dahi deprem bölgesindeyiz, gelemiyoruz gibi mazeretlerle duruşmaya getirmeyerek sürekli duruşmanın ertelenmesine sebep olmaktadırlar. En sonunda adres değişikliğini mahkemeye bildirmedi ve polisin aradığında da duruşmaya katılmayacağını dolaylı şekilde beyan etmiş olması yargılamayı uzatma çabalarını göstermektedir Bu aşamada öncelikli beklentimiz yargılamanın sürüncemede kalmaması ve nihai olarak da sanığın işlediği suçun cezasız kalmamasıdır."