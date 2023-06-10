Hem sözle hem de bakışlarla taciz ettiler... Brezilyalı şarkıcı Anitta Kapalıçarşı'da gezdiği anları paylaştı: 'Bir kadın olarak Türkiye'de alışveriş yapmak...'

Yayınlanma: 10.06.2023 - 14:33

Güncelleme: 10.06.2023 - 15:29

Anitta adıyla tanınan Brezilyalı ünlü şarkıcı Larissa Macedo Machado, UEFA Şampiyonlar Ligi finali için Türkiye'ye yaptığı ziyaret sırasında İstanbul'un ünlü alışveriş merkezlerinden Kapalıçarşı'yı ziyaret etti.

Sosyal medyada 64 milyon takipçisi bulunan Anitta'nın, Kapalıçarşı'ya yaptığı ziyaret yoğun ilgiyle karşılandı.

HEM SÖZLE HEM DE BAKIŞLARLA TACİZ ETTİLER

Kapalıçarşı'da yürüdüğü anları 'Bir kadın olarak Türkiye'de alışveriş yapmak...' notuyla paylaşan ünlü şarkıcı, oradaki erkeklerin sözlü tacizine uğradı. Videoda erkeklerin Anitta'ya rahatsız edici bakışları dikkat çekti.

O anlar sosyal medyada da gündem oldu.