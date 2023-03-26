Şarkıcı Karsu'nun acı günü: Enkazdan kurtarılmıştı ama...
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde çok sayıda yakınını kaybeden ünlü şarkıcı Karsu Dönmez'in enkazdan kurtarılan nenesi yaşamını yitirdi.
Şarkıcı Karsu Dönmez, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde yıkıma uğrayan illerden biri olan Hatay'da çok sayıda yakınını kaybetti.
Ünlü şarkıcının depremin ardından enkazdan kurtarışan nenesi hayatını kaybetti.
Dönmez, acı haberi İnstagram hesabından duyurdu. Ünlü şarkıcı söz konusu paylaşımında, "Nur içinde yat nenem" notunu düştü.
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