Şarkıcı Kibariye'den kötü haber: Sosyal medyadan duyurdu

21 Ocak 2022 Cuma, 14:19

Omicron varyantının da etkisiyle, yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakaları Türkiye'de ve dünyada hızla artmaya devam ediyor. Aralarında oyuncular, şarkıcılar ve ünlü isimlerin de dahil olduğu birçok kişiden 'Covid-19 pozitif' haberleri geliyor.

Son olarak bu isimlerden biri de ünlü şarkıcı Kibariye oldu.

PCR testi pozitif çıkan Kibariye, haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Sanatçı, 22 Ocak Cumartesi günü gerçekleşmesi beklenen konserini de ileri bir tarihe erteleyeceğini açıkladı.

'KORONAVİRÜS' ERTELEMESİ

Konuyla alakalı Instagram hesabından paylaşımda bulunan Kibariye, gönderisinde şu ifadelere yer verdi:

"Değerli takipçilerim; Covid-19 testimin pozitif çıkmasından dolayı, 22 Ocak 2022 tarihinde gerçekleştireceğimiz "Keyf-i Kadeh", İzmir-Urla konserimizi ileri bir tarihe erteledik. Karantina süresini sağlıkla bitirip, yeni tarihi yine sizlerle paylaşacağım. Sağlıklı günlerle kalın..."

Takipçilerinden Kibariye'ye çok sayıda, "Geçmiş olsun" mesajları yağdı.