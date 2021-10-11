Kibariye'den, kuaförüne 4 bin 200 liralık ‘kaynak saç' şoku: "Paramızı ödemedi"
İstanbul Kadıköy’de bir kuaföre giden şarkıcı Kibariye saçlarına kaynak yaptırdı ama iddiaya göre parasını ödemedi. "Kibariye paramızı ödemedi" diyerek isyan eden kuaför, "Parayı ödemeyeceklerini söyleyip telefonu suratıma kapattı" diye konuştu.
Olay, geçtiğimiz Perşembe günü Kadıköy'de bulunan bir kuaför dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, eşi Ali Küçükbalçık ile birlikte kaynak saç yapan bir işletmeye gelen sanatçı Kibariye 3 saat süren işlem sonrası aldığı hizmetin bedeli olan 4 bin 200 lira tutarındaki borcunu ödemeden dükkandan ayrıldı.
Ödeme alamayan iş yeri sahipleri ise Kibariye'nin danışmanı ile iletişime geçerek ödeme yapılmasını talep edince araya Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık girdi. Küçükbalçık ise bu tutarı ödemeyecekleri belirterek telefonu kapattı ve işletme sahiplerinin numarasını engelledi.
Hayatının şokunu yaşayan işletme sahibi ise ‘dükkanımıza dünya starı geldi diye düşünmüştük' diyerek yaşanılanlara tepki gösterdi.
'TELEFONU SURATIMA KAPATTI'
Yaşanan olaya ilişkin konuşan işletme sahibi Kiraz Kıran şöyle konuştu:
"Kibariye Hanım dükkanımıza geldi. Kaynak saç işlemi yaptık. Normal müşteriden parayı önceden talep ediyoruz. Kibariye Hanımı görünce dükkanımıza dünya starı geldi diye düşündük. Önden ödeme talep etmedik. O da işlem sonunda tutan 4 bin 200 liralık borcunu ödemeden çıkarak gitti. Menajeri ile iletişime geçtik. Bizden IBAN numarası istediler, gönderdik. Elimize para geçmeyince bu sefer eşi Ali Bey'i aradık. Kendisi bize sponsor olmamızı teklif etti. Biz de bu teklifi kabul etmeyince bu parayı ödemeyeceklerini söyleyip telefonu suratıma kapattı. Halbuki biz Kibariye Hanımı görünce rahatsız olmasın diye dükkanı müşteriye kapatmıştık. Tüm personelimiz onunla ilgileniyordu. Keşke böyle olmasaydı."
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