Şarkıcı Nez'e Fenerbahçe kongre üyesinden ahlaksız teklif

Ünlü şarkıcı Nez, kendisine sosyal medya üzerinden ahlaksız teklifte bulunan bir kişiyi ifşa etti. Fenerbahçe kongre üyesi olduğu öğrenilen şahsın kongre üyeliğinin askıya alınması ve statlara alınmaması talimatı verildiği öğrenildi.

Şarkıcı Nez'e Fenerbahçe kongre üyesinden ahlaksız teklif
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.01.2025 - 21:27

Şarkıcı Nez, Instagram hesabı üzerinden kendisine yapılan çirkin mesajları paylaştı. Nez, "Yettiniz artık" sözleri ile tepkisini dile getirdi.

Fenerbahçe kongre üyesi olduğu öğrenilen kişi hakkında Nez, "Bu şahsa sizde iki kelime yazınız lütfen yettiniz artık. Çok terbiyesizsiniz. Yazıklar olsun gerçekten yazıklar olsun. Bir de Fenerbahçe kongre üyesiymiş. Bir de çocuğunun fotoğrafı var. 'Hesap çalındı', 'başkası yazdı' bla bla... Yettiniz artık... Utanın ama sizde o utanma da olmaz ki" ifadelerini kullandı.

Öte yandan konunun Fenerbahçe yetkililerine ulaşmasının ardından Ali Koç'un devreye girdiği ve şahsın kongre üyeliğinin askıya alınması ve statlara alınmaması talimatının verildiği belirtildi.


Etiketler: #Nez #fenerbahçe #kongre

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