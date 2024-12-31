Direnişte olan Polonez işçileri 2025 dileklerini anlattı

Sendikaya üye oldukları için işten çıkarılan Polonez işçileri 2025 yılından dilekleri aktardı.

Direnişte olan Polonez işçileri 2025 dileklerini anlattı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.12.2024 - 20:16

Sendikaya üye oldukları için işten çıkarılan Polonez işçileri nöbetlerine devam ediyor. 

Nöbette olan işçiler 2025 yılından dileklerini dile getirdi.

‘Polonez Direnişi’ hesabından paylaşılan videolarda şunlar denildi:

“Olan adaletin gerçekleşmesini istiyorum, Çocuklar ölmesin, analar ağlamasın istiyorum.”

“Herkes mutlu olsun, artık kadınlarımız sürünmesin. Yeter! Haftalar son bulsun”

“Biz Polonez işçisiyiz yarı yıldır direniyoruz. Yeni yıla kazanarak girmek isterdik”


Etiketler: #Polonez #direniş

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