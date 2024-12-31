Direnişte olan Polonez işçileri 2025 dileklerini anlattı
Sendikaya üye oldukları için işten çıkarılan Polonez işçileri 2025 yılından dilekleri aktardı.
Sendikaya üye oldukları için işten çıkarılan Polonez işçileri nöbetlerine devam ediyor.
Nöbette olan işçiler 2025 yılından dileklerini dile getirdi.
‘Polonez Direnişi’ hesabından paylaşılan videolarda şunlar denildi:
“Olan adaletin gerçekleşmesini istiyorum, Çocuklar ölmesin, analar ağlamasın istiyorum.”
“Herkes mutlu olsun, artık kadınlarımız sürünmesin. Yeter! Haftalar son bulsun”
“Biz Polonez işçisiyiz yarı yıldır direniyoruz. Yeni yıla kazanarak girmek isterdik”
Yeni yılda adalet istiyoruz!— Polonez Direnişi (@PolonezDirenisi) December 31, 2024
"Biz Polonez işçisiyiz yarı yıldır direniyoruz. Yeni yıla kazanarak girmek isterdik."@adalet_bakanlik adalet istiyoruz. pic.twitter.com/Jehd3YJ13S
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