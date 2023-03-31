Halit Akçatepe kimdir? Halit Akçatepe ne zaman öldü?

Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 12:44

Güncelleme: 31 Mart 2023 - 12:44

Hayatı boyunca 70'ten fazla film ile 43 tiyatro oyununda rol alan Halit Akçatepe, Türk sinemasında ve televizyon dizilerindeki başarılı oyunculuğuyla hatırlanıyor.

HALİT AKÇATEPE KİMDİR?

Halit Akçatepe, "Hababam Sınıfı" filmlerindeki "Paşa Nuri" tiplemesiyle tanınan Sıtkı Akçatepe ile Yeşilçam filmlerinde "anne" rolünü başarıyla üstlenen Leman Akçatepe'nin oğlu olarak 1 Ocak 1938'de İstanbul'da dünyaya geldi.

Oyunculuğa henüz 5 yaşındayken "Nasreddin Hoca Düğünde" filminde rol alarak adım atan Akçatepe, daha sonra İstanbul Şehir Tiyatroları Çocuk Bölümüne başladı ve 15 yaşına kadar 40'a yakın yapımda oyuncu olarak görev aldı.

Yeşilköy Pansiyonlu İlkokulu, Refik Halit Karay Mektebi ve Saint Benoit Fransız Lisesinde eğitim gören Akçatepe, bir yıl Sultanahmet İktisat ve Ticaret Akademisinde okuduktan sonra askere gitti.

Vatani görevini yedek subay olarak yapan Akçatepe, hukuk fakültesinde 2 sene eğitim aldıktan sonra, derslere girmek yerine üniversitenin talebe birliğinde gençlik tiyatrosuna yazıldı ve birçok oyunda amatör oyuncu olarak rol aldı.

HALİT AKÇATEPE'NİN SANAT YAŞAMI



Muammer Karaca Tiyatrosu'nun oyuncu kadrosuna giren oyuncu, aynı yıllarda edebiyat fakültesinin sosyal antropoloji bölümüne başladı.

Profesyonel anlamda tiyatro oyunculuğuna 1960'ta Oda Tiyatrosu'nda "Sel" adlı piyesle başlayan Akçatepe, Devekuşu Kabare'de ise Zeki Alasya, Metin Akpınar ve Kemal Sunal ile birlikte çalıştı.

Usta oyuncu, Memduh Ün'ün yönettiği 1971 yapımı "Üç Arkadaş" filminde Kadir İnanır ve Hülya Koçyiğit ile oynadı. Aynı yıllarda yolu Ertem Eğilmez'le kesişen Akçatepe, "Beyoğlu Güzeli", "Üç Sevgili", "Sev Kardeşim", "Tatlı Dillim", "Köyden İndim Şehre", "Mavi Boncuk" ve "Ah Nerede" filmlerinde oynadığı rollerle seyircinin beğenisini kazandı.

Ertem Eğilmez filmlerinin sevilen yüzü olan sanatçı, 1962'de evlenip 1981'de boşandığı Tülin Akçatepe'den olan kızları Itır ve Ebru ile oynadığı 1972 yapımı "Tatlı Dillim" filmiyle tanınırlığını arttırdı.

Umur Bugay'ın senaryosunu yazdığı, Rıfat Ilgaz'ın romanından uyarlanan 1975 yapımı "Hababam Sınıfı" adlı filmde "Güdük Necmi" karakterini oynayan Akçatepe, daha sonra Arzu Film'den ayrılarak, Genco Erkal'ın Dostlar Tiyatrosu'na başladı.

Usta oyuncu, 1990'lı yıllardan itibaren, "Şaban Askerde", "Kaygısızlar", "Yazlıkçılar" ve "Bizimkiler" adlı televizyon dizilerinde de oyunculuk yaptı.

Akçatepe, 2011'de Altın Portakal Yaşam Boyu Onur Ödülü'ne Mehmet Dinler, Tuncel Kurtiz, Perran Kutman ve Engin Çağlar ile değer görüldü.

"Babam Sınıfta Kaldı" televizyon dizisinde ve "Karaman'ın Koyunu" adlı sinema filminde de yer alan sanatçı, "Şaban Pabucu Yarım", "Gurbetçi Şaban" ve "Şoför Memet" filmlerinin senaryolarını kaleme aldı.

Rol aldığı duygusal komedilerde karakter rollerini oynayan Akçatepe, sanat hayatı boyunca 70'ten fazla sinema filmi, birçok tiyatro oyunu ve reklamda yer aldı.

Türk sinemasında rol aldığı filmlerin yanı sıra çok izlenen televizyon dizilerinde de başarılı oyunculuğuyla öne çıkan Akçatepe, unutulmaz karakterlerle Türk seyircisinin gönlünde taht kurdu.

HALİT AKÇATEPE NE ZAMAN ÖLDÜ?

Kalp yetmezliği sonucu İstanbul'da 31 Mart 2017'de 79 yaşında ölen sanatçı Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

HALİT AKÇATEPE'NİN YER ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

"Leyla ile Mecnun", "Geniş Aile", "Aile Reisi", "Vurgun", "Yalan Dünya", "Hakkını Helal Et", "Sevda Çiçeği", "Hababam Sınıfı Üç Buçuk", "Cumbadan Rumbaya", "Mühim Olan Aşkımız", "Hababam Sınıfı Askerde", "Avrupa Yakası", "Yeşilçam Denizi", "Hababam Sınıfı Merhaba", "En Son Babalar Duyar", "Tersine Dünya", "Şaban ile Şirin", "Şaban Askerde", "Bizimkiler", "Şaban Pabucu Yarım", "Renkli Dünyalar", "Dokunmayın Şabanıma", "Hababam Sınıfı Tatilde", "Bülbül Ailesi", "Hababam Sınıfı Uyanıyor", "Süt Kardeşler", "Lüküs Hayat", "Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı", "Hababam Sınıfı", "Ah Nerede", "Köyden İndim Şehire", "Mavi Boncuk", "Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz", "Sev Kardeşim", "Bir Varmış Bir Yokmuş", "Nasreddin Hoca Düğünde"





HALİT AKÇATEPE'NİN EVLİLİKLERİ



İlk evliliğini 1963 yılında Tülin Akçatepe ile yaptı ve bu evliliğinden Itır (1964) ve Ebru (1968) isminde iki kızı oldu. 1981 yılında Tülin Hanımdan boşanan oyuncu, 1999'da kendisinden 39 yaş küçük olan Rezzan Akçatepe ile evlendi. Bu evliliğinden ise 2001 yılında kızları Günsu doğdu. Halit Akçatepe ve Rezzan Akçatepe 2009 yılında boşandı.















