Şarkılarını izinsiz kullandığını iddia etti: Gökhan Kırdar'dan DJ Mahmut Orhan'a dava
Gökhan Kırdar, hit eserleri "Pusu" ve "Cendere"nin izinsiz kullanıldığını belirterek DJ Mahmut Orhan'a dava açtığını duyurdu; "Vicdanım buna izin vermedi" sözleriyle tepkisini dile getirdi.
"Yerine Sevemem" ve "Üstüme Basıp Geçme" gibi şarkılarıyla tanınan müzisyen Gökhan Kırdar, sosyal medya paylaşımıyla gündeme oturdu. Kırdar, DJ Mahmut Orhan’ın, "Pusu" ve "Cendere" adlı eserlerini izinsiz kullandığını iddia ederek hukuki yollara başvurduğunu duyurdu.
Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Gökhan Kırdar, eserlerinin izinsiz kullanımına karşı yıllardır mücadele ettiğini belirtti. Paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Tüm sevenlerimin ve hayranlarımın şahitliğinde sormak istiyorum! Yıllarca sabahlara kadar uyumadan ve çocuklarıma yeterince zaman ayıramadan büyük emeklerle hit hale getirdiğim hiçbir müzik eserimin veya şarkı sözümün, başka müzisyenler veya DJ'ler tarafından yeniden aranje edilmesine veya konserlerinde çalıp söylemelerine hiçbir zaman iznim olmamıştır ve de olmayacaktır."
Kırdar, uyarılara rağmen eserlerinin izinsiz şekilde kullanılmaya devam ettiğini ve bu nedenle yasal işlemleri başlattığını ifade etti. DJ Mahmut Orhan’ı doğrudan hedef alan Kırdar, açıklamasında şu sözleri kullandı:
"Sayın DJ Mahmut Orhan Bey, hiçbir imzalı ya da sözlü izin almadan ticari amaçla olsun veya olmasın kendi mesleğiniz ve de reklamınız amacıyla sergilediğiniz sahne performanslarınızda, tüm eser, yayın ve marka hakları ben Gökhan Kırdar'a ve çocuklarıma ait olan ve de zaten bütün dünyanın 22 yıldır ezbere bildiği hit müziklerimden biri olan 'Pusu' eserimi her anlamda çalabiliyorsunuz? Vicdanım buna izin vermiyordu ve artık üzülerek paylaşmak zorunda kalıyorum, bağışlayınız lütfen, aşkla..."
Kırdar’ın açıklaması sonrası sosyal medyada büyük yankı uyandı. Mahmut Orhan cephesinden ise henüz bir açıklama yapılmadı.
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