Sarp Akkaya FOX’un "Kopuk" dizisine katıldı
Fatih Aksoy’un patronu olduğu MedYapım’ın FOX için hazırladığı “Kopuk” dizisinin hazırlıkları sürüyor.
"Kopuk" FOX’un iddialı dizileri arasında yer alıyor. Koray Kerimoğlu’nun yönetmen koltuğuna oturacağı dizinin hikâyesi Tarlabaşı’nda geçiyor. Kaan Yıldırım "Ferhan", Seray Kaya "Müjde" ve Biran Damla Yılmaz “Sera”, Mustafa Açılan’ın “Tan” rollerine hayat vereceği diziye çok flaş bir oyuncu daha katıldı.
Başarılı oyuncu Sarp Akkaya "Kopuk" dizisiyle el sıkıştı. Bugüne kadar "Ezel" başta olmak üzere birçok unutulmaz projeye etkili oyunculuğuyla güç katan Akkaya "Kopuk" dizisinde alanının en iyisi olan avukat Faruk rolüne hayat verecek.
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