Hayatımın Neşesi dizisi bitti mi?

Salı günleri TRT ekranlarında yayınlanan Hayatımın Neşesi dizisi yurttaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Ancak son ortaya çıkan bilgiler dizi hakkında yurttaşlarda soru işaretleri oluşturdu. Peki Hayatımın Neşesi dizisi bitti mi?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.10.2023 - 10:01
Hayatımın Neşesi dizisi bitti mi?
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TRT ekranlarında yayınlanan ve izleyiciler tarafından sevilen Hayatımın Neşesi her hafta salı günü yayınlanıyo. Ancak dizinin durumu hakkında son ortaya çıkan bilgiler insanları merak ettirdi. Birçok yurttaş internette diziyi araştırmaya başladı. Peki Hayatımın Neşesi bitti mi?

HAYATIMIN NEŞESİ DİZİSİ BİTTİ Mİ?

TRT ekranlarında yer alan Hayatımın Neşesi dizisi hakkında sevenlerine kötü haber geldi. TRT'nin yaptığı açıklamaya göre Hayatımın Neşesi dizisi 18. bölümünde final yapacak. Yani dizinin final bölümü 7 Kasım Salı günü yayınlanacak.

HAYATIMIN NEŞESİ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Dizi Tıp Fakültesini bırakarak evlenen Neşe'nin hikayesini anlatmaktadır. Neşe çocukları büyüdükten sonra çıkan af kararının ardından okuluna devam etmek ister. Bu olayın ardından Neşe ve ailesi eğlenceli dönemler yaşayacaktır.

HAYATIMIN NEŞESİ DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMDİR?

Hayatımın Neşesi dizisinin oyuncu kadrosu şöyledir:

  • Şebnem Bozoklu
  • Tolga Tekin
  • Metin Coşkun
  • Aras Şenol
  • Gizem Kala
  • Süreyya Güzel
  • Ezgi Tombul
  • Uğur Demirpehlivan
  • Selma Güneri 



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