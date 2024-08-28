Sason'da yılın ilk hasadı başladı: Pazarda kilosu 50 lira! Vitamin deposu...

Batman'ın Sason ilçesinde hasadına başlanan kara incir, tezgahlarda kilosu 50 liradan satışına başlandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.08.2024 - 12:31
Sason'da yılın ilk hasadı başladı: Pazarda kilosu 50 lira! Vitamin deposu...
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Başta Batman olmak üzere Güneydoğu Anadolu bölgesinde hemen hemen her il ve ilçede bolca görülen, yöre halkı tarafından kara incir olarak adlandırılan besin değeri açısından oldukça besleyici bir meyve olan ve adeta vitamin deposu olarak bilinen incirde yılın ilk hasadının başlamasıyla çarşı pazarlarda kilo gram fiyatı 50 liradan satışa sunuluyor.

Sason'da kara incirin kilo gram fiyatı 50 liradan satışa sunduklarını belirten Ferzende Bilmez, “Sason kara incirinde hasat başladı. Şimdi burada hasadın tam zamanıdır. Bu incir çok vitaminlidir. Kilo gram fiyatı 50 liradan satıyoruz. Çok vitaminli olduğu için çok tüketiliyor” dedi.


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