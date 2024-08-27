Diyarbakır'da hasat başladı: Üretici beklediği verimi alamadı
Diyarbakır karpuzunda hasat devam ederken üretici, hasatta istedikleri verimi alamadıklarını söyledi.
Diyarbakır’da karpuz hasadı devam ediyor. Bu sene 50 dönüme karpuz ve kavun eken üretici, beklediği verimi alamadı. Şimdiye kadar yaklaşık 3 ton karpuz hasadı yapan üretici, kilosunu 3 ila 5 buçuk lira arasında satıyor.
Üretici Necmettin Yolcu, 50 dönüm karpuz, 10 dönüm kavun ektiğini söyledi. Diyarbakır karpuzu olduğunu belirten Yolcu, “Bu işi çoktandır yapıyoruz. Bu sene olmadı. Hep çatlaktır, neden olduğunu bilmiyoruz. Mayıs’ta ekiyoruz, şu anda topluyoruz. En az 10-15 ton çıksaydı, bu sene çıkmadı. 2-3 ton ya çıktı, ya çıkmadı. Günde 1-2 pikap toplamamız lazımdı. Kilosu 3- 4- 5.5 liraya veriyoruz. Diyarbakır karpuzunda hasat devam ediyor” dedi.
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