Sayılı günler kaldı: 2024 Halkalı Güneş tutulması ne zaman? Halkalı Güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi?

Yayınlanma: 25.09.2024 - 16:00

Güncelleme: 25.09.2024 - 16:00

Halkalı Güneş Tutulmaları, genel olarak insan hayatında yeni başlangıçlar ve büyük değişimler getirme potansiyeline sahiptir. Bu, kişisel ilişkilerde, kariyerde veya sağlıkla ilgili konularda radikal kararlar alınmasını gerektiren bir süreç olabilir. Tutulma zamanları, genellikle kaderin hızlı bir şekilde yön değiştirdiği, beklenmedik olayların yaşandığı ve hayatın akışında köklü dönüşümlerin olduğu dönemlerdir. Bu nedenle, 2 Ekim 2024 tarihindeki tutulma, pek çok insan için anlamlı bir değişim ve dönüşüm zamanı olabilir. Peki, 2024 Halkalı Güneş tutulması ne zaman? Halkalı Güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi? İşte, ayrıntılar...

2024 HALKALI GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?

2024 yılı içerisinde gerçekleşecek en önemli gök olaylarından biri olan Halkalı Güneş Tutulması, 2 Ekim 2024 tarihinde yaşanacak. Bu tutulma, Başak burcunun 15.51 derecesinde gerçekleşecek ve pek çok astrolojik etkisiyle dikkat çekecek. Özellikle bu burçta doğanlar veya burç haritasında Başak burcu baskın olanlar için önemli bir dönem olacak. Bu tür gök olayları, astrolojiye göre insanların yaşamında önemli değişimlere, yeni başlangıçlara veya bitişlere yol açabilir.

HALKALI GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Halkalı Güneş Tutulması, Güneş’in etrafında ince bir halkayı andıran görüntüsüyle meydana gelir. Bu tür tutulmalar, Ay'ın Dünya'ya en uzak olduğu noktada (apojee) gerçekleştiği için Güneş’i tamamen kapatmaz ve Güneş'in parlak dış kenarı halkaya benzer şekilde görülür.

2 Ekim 2024'teki Halkalı Güneş Tutulması Türkiye’den gözlemlenemeyecek. Bu tutulma, belirli coğrafi bölgelerden görülebilecek ve maalesef Türkiye bu alanın dışında kalıyor. Tutulma, daha çok Güney Amerika’nın bazı bölgelerinden, Atlantik Okyanusu’nun bazı bölümlerinden ve Afrika’nın güney kesimlerinden izlenebilecek. Türkiye’de yaşayanlar ise bu gök olayını maalesef doğrudan izleyemeyecekler.

NASA, 2024'teki halkalı Güneş tutulmasından 1,5 yıl sonra tekrar aynı noktada bir Güneş tutulması daha yaşanacağını belirtiyor. Buna göre; 6 Şubat 2027 yılında 7 dakika 51 saniyelik bir 'ateş çemberi' daha yaşayacağız. Bu tutulma da Şili ve Arjantin'den görülecek.

HALKALI GÜNEŞ TUTULMASININ ASTROLOJİK ETKİLERİ NELER OLACAK?

Astrolojik olarak bu tutulma, özellikle Başak burcunda önemli etkiler yaratacak. Başak burcu, detaycılık, düzen ve hizmetle ilişkilendirilen bir burçtur. Bu dönemde insanlar daha fazla düzen kurma, sorumluluklarını organize etme ve hayatlarına pratik çözümler getirme arzusu içinde olabilirler. Ayrıca, tutulma etkisiyle birlikte iş ve sağlık konularında yeni kararlar alma gerekliliği ortaya çıkabilir.

Bu tutulma, sadece Başak burcu için değil, aynı zamanda diğer burçlar için de belirli etkiler yaratacaktır. Özellikle değişken burçlar olan İkizler, Yay ve Balık burçları da bu tutulmanın etkilerini güçlü bir şekilde hissedebilirler.