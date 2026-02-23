Cumhuriyet Gazetesi Logo
23.02.2026 14:44:00
Haber Merkezi
Avrupa Birliği, Schengen vize sisteminde kapsamlı bir değişiklik için düğmeye bastı. Planlanan yeni düzenlemeyle çok girişli Schengen vizelerinin süresinin 10 yıla kadar çıkarılması hedefleniyor. Peki, Schengen vizesi üst sınır değişti mi, kaç yıla çıkarıldı? Schengen vizesi üst sınır değişikliği kimleri kapsıyor?

Schengen vizesine ilişkin hazırlanan öneri kapsamında önemli değişiklikler tartışılmaya başladı. Bu doğrultuda AB, Schengen vizelerinin süresini 10 yıla kadar çıkarmayı planlıyor. Peki, Schengen vizesi üst sınır değişti mi, kaç yıla çıkarıldı? Schengen vizesi üst sınır değişikliği kimleri kapsıyor?

SCHENGEN VİZESİ ÜST SINIR KAÇ YILA ÇIKARILDI?

Henüz yürürlüğe girmemiş olmakla birlikte, AB üzerinde çalışılan yeni taslağa göre Schengen vizesinin azami geçerlilik süresi 5 yıldan 10 yıla çıkarılabilir. Mevcut sistemde en uzun süreli çok girişli vizeler 5 yıl ile sınırlandırılırken, yeni düzenleme bu süreyi tam iki katına yükseltmeyi hedefliyor.

Bu değişiklik gerçekleşirse:

  • Sık seyahat edenler her birkaç yılda bir yeniden başvuru yapmak zorunda kalmayacak.
  • Evrak toplama süreci daha seyrek yaşanacak.
  • Vize harçları nedeniyle oluşan mali yük azalacak.
  • İş dünyası ve turizm sektörü için daha öngörülebilir bir seyahat planlaması mümkün olacak.
