Schengen vizesine ilişkin hazırlanan öneri kapsamında önemli değişiklikler tartışılmaya başladı. Bu doğrultuda AB, Schengen vizelerinin süresini 10 yıla kadar çıkarmayı planlıyor. Peki, Schengen vizesi üst sınır değişti mi, kaç yıla çıkarıldı? Schengen vizesi üst sınır değişikliği kimleri kapsıyor?

SCHENGEN VİZESİ ÜST SINIR KAÇ YILA ÇIKARILDI?

Henüz yürürlüğe girmemiş olmakla birlikte, AB üzerinde çalışılan yeni taslağa göre Schengen vizesinin azami geçerlilik süresi 5 yıldan 10 yıla çıkarılabilir. Mevcut sistemde en uzun süreli çok girişli vizeler 5 yıl ile sınırlandırılırken, yeni düzenleme bu süreyi tam iki katına yükseltmeyi hedefliyor.

Bu değişiklik gerçekleşirse: