Sebebi belli oldu: Kediler kutulara neden bayılıyor?

Kedi sahiplerinin en sık karşılaştığı durumlardan biri, yeni bir oyuncak alındığında kedilerinin oyuncağın kendisine değil de kutusuna ilgi göstermesidir. Peki, kediler neden basit karton kutuları bu kadar çok seviyor?

GÜVENLİK HİSSİ VERİYOR

Kediler, doğaları gereği pusu kurarak avlanan hayvanlardır. Kapalı ve sınırlı alanlar, onlara hem saklanma hem de güven hissi sağlar. Sabah gazetesinin haberine göre bir kutunun içindeyken çevrelerini daha kontrollü gözlemleyebilirler. Bu da onların kendilerini güvende hissetmesine yardımcı olur.

STRESİ AZALTIYOR

Kedilerin stresle başa çıkma yöntemlerinden biri saklanmaktır. Karton kutular, onlara kimse tarafından görülmeden dinlenebilecekleri bir alan sunar. Böylece stres seviyeleri düşer ve daha huzurlu hissederler.

ORTAMA UYUM SAĞLAMALARINI KOLAYLAŞTIRIYOR

Utrecht Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırmaya göre, kutu verilen barınak kedileri yeni ortamlarına daha hızlı uyum sağladı. Bu da kutuların, kedilerin değişikliklere daha kolay adapte olmasına yardımcı olduğunu ortaya koydu.

SICAK VE KONFORLU BİR ORTAM

Karton, doğal bir yalıtım malzemesidir. Küçük ve kapalı alanlar kedilerin vücut ısısını korumasını sağlar. Ortalama 37 °C sıcaklığı seven kediler için kutular, ideal bir uyku alanına dönüşür.

MERAK DUYGUSUNU BESLİYOR

Kediler doğuştan meraklıdır. Eve giren yeni eşyaları, özellikle de kutularını incelemek onların en sevdiği davranışlardan biridir. Hem kokusu hem de dokusu kedilerin ilgisini çeker.

OYUN VE TIRMALAMA İÇİN İDEAL

Karton kutular sadece saklanma yeri değil, aynı zamanda bir oyun alanıdır. Kediler kartonu ısırmayı, tırmalamayı ve parçalamayı eğlenceli bulur. Bu sayede uzun süre oyalanabilirler.

YALNIZ EV KEDİLERİ DEĞİL

Kutu sevgisi yalnızca ev kedilerine özgü değildir. Yaban hayatı koruma alanlarında ve hayvanat bahçelerinde yaşayan büyük kedilere de kutular verildiğinde benzer davranışlar gözlemlenmiştir. Onlar da kutulara girip çıkar, içinde vakit geçirirler.