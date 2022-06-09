Aybüke Yalçın kimdir? Aybüke Yalçın öldürüldüğünde kaç yaşındaydı?
Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın kimdir? Aybüke Yalçın öldürüldüğünde kaç yaşındaydı?
Aybüke Yalçın 1994 yılında Çorum'da dünyaya geldi. Yalçın, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümü'nden mezunu. 2016 yılında Batman'ın Kozluk ilçesine müzik öğretmeni olarak atandı.
AYBÜKE YALÇIN NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?
Şenay Aybüke Yalçın, Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de Belediye Başkanı Veysi Işık’ın aracına yönelik PKK saldırısında, karne dağıttıktan sonra evine gittiği sırada yaralandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ölümü sonrasında mezun olduğu üniversitenin orkestra salonuna adı verildi. Ailesi de kemanını buraya bağışladı
Aybüke Yalçın, vefat ettiğinde henüz 22 yaşındaydı. Şenay Aybüke Yalçın'ın şehit edildiği terör saldırısıyla ilgili yargılanan 5 sanık, 18'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Batman'ın Sason ilçesinde 22 Mart 2018'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten İran uyruklu "Agit" kod adlı teröristin, yapılan incelemede Aybüke öğretmenin şehit düştüğü saldırıda kullanılan bomba düzeneğini hazırladığı belirlenmişti.
Sadece 7 ay görev yapabildiği okulda müzik atölyesini her ay aldığı bir enstrümanla zenginleştiren Aybüke öğretmenden geriye hatıraları ile türkü seslendirirken kaydedilen görüntüleri ve tebessüm ederken çekilen fotoğrafları kaldı.
Aybüke öğretmenin hatırası, şehadetinin ardından adının verildiği okullarda, kütüphanelerde, sanat atölyelerinde, park ve caddelerde onun anısına düzenlenen etkinliklerle yaşatılıyor.
Yalçın'ın ismi ilk olarak müzik atölyesine, daha sonra görev yaptığı Kozluk Çok Programlı Anadolu Lisesine verildi.
Şenay Aybüke Yalçın'ın ismi, memleketi Çorum'un Osmancık ilçesindeki bir ortaokulda, şehit olduğu saldırının gerçekleştirildiği Kozluk'taki caddede, Batman'ın Kozluk ilçesinde yeni hizmete giren konukevinde, İnönü Üniversitesi Türkçe Topluluğu tarafından bir okulda yaptırılan kütüphanede, Muş merkeze bağlı Bozbulut köyündeki Bozbulut İlkokulu/Ortaokulunda oluşturulan kütüphanede yaşatılıyor.
Aybüke öğretmenin adı, mezun olduğu üniversitenin Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümündeki orkestra salonuna, Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki kütüphaneye, Adana'nın Pozantı ilçesindeki Şehit Zafer Sabancı Anadolu Lisesinde açılan resim atölyesine, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yapımı tamamlanan ve Sadrazam İzzet Mehmet Paşa'nın 1797'de ilçede yaptırdığı saat kulesi görünümünde olan üst geçide, Kırıkkale'de lise öğrencilerinin düzenlediği kermesin geliri ile oluşturulan kütüphaneye de verildi.
Aybüke öğretmen adına Çorum'un Laçin ilçesindeki bir lisede de sanat merkezi oluşturuldu.
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