Cem Uzan kimdir? Cem Uzan'ın sürprizi ne? Cem Uzan cumhurbaşkanı adayı mı olacak?

09 Haziran 2022 Perşembe, 18:17

2023 seçimleri yaklaşıyor. İnsanlar Millet ve Cumhur İttifaklarının adaylarını merak ederken, Genç Parti'nin kurucusu Cem Uzan'dan flaş bir açıklama geldi.

CEM UZAN KİMDİR?

Boşnak bir aileden gelen Cem Uzan, 20 Aralık 1960 tarihinde Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde doğdu. Hakan Uzan adında bir erkek kardeşi vardır. Liseyi İstanbul Alman Lisesi'nde tamamlayan Cem Uzan, Amerika Birleşik Devletleri'nde lisans eğitimi aldı. Almanca, Fransızca ve İngilizce’yi ana dili gibi konuşabilmektedir.

Türkiye'de görsel ve işitsel basın alanlarında ilk özel (Star TV), ilk eğlence (Teleon TV), ilk müzik (Kral TV), ilk Türk sineması (Yeşilçam TV) ve ilk arabesk müzik yayını yapan (Kral FM), gibi kanalları kurarak önemli işler başarmıştır.

Sahibi olduğu Star gazetesi, Türkiye'de en çok traj gören gazete konumuna gelmiştir. Uzan ailesinin yönetiminde bulunduğu Çukurova ve Kepez Elektrik’te imtiyaz sözleşmeleri Haziran 2003’te iptal edildi, 3 Temmuz 2003’te de İmar Bankası ve Adabank’a el konuldu. Şubat 2004'te, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Uzanlar'ın, İmar Bankası soruşturması çerçevesinde birçoğu hakkında ihtiyati tedbir kararı bulunan 219 şirketinin yönetimine el koydu.

Cem Uzan 2002 yılının yaz aylarında siyasete girerek Genç Parti'yi kurdu ve genel başkanı oldu. Partisi, kurulmasından üç ay sonra katıldığı 3 Kasım 2002 genel seçiminde %7,25 oranında oy aldı. 66 günde aldığı 2.500.000 oy ile büyük başarı yakaladı, birçok üniversite bu başarıyı araştırdı, öğrencilerin tez konusu oldu. 22 Temmuz 2007 genel seçimine de katılan Genç Parti %3.03 oy oranı almış, ancak iki seçimde de baraj altında kaldığı için milletvekili çıkartamamıştır. 2007 genel seçimi öncesi propaganda sürecindeki Mazot 1 YTL olacak!, Fındık 8 YTL olacak! ve Dokunulmazlıklar kalkacak! benzeri sloganları olay yaratmıştır.

Eylül 2009'da Türkiye'yi terk etti ve bir süre Interpol tarafından arandı. 12 Ekim 2009 tarihinde, Fransa’ya yaptığı siyasi sığınma başvurusu kabul edildi. İktidar tarafından siyasi lince uğradığını iddia eden Cem Uzan, Fransız yetkililer de Uzan'ı haklı bulup siyasi sığınma başvurusunu kabul ettiler. 10 yılı aşkın süredir Fransa'da yaşamını sürdüren Cem Uzan, Genç Parti Genel Başkanı olarak siyasete devam etmektedir.

Üç kez evlenen Cem Uzanın 4 çocuğu vardır. Galatasaray taraftarı olan Uzan, Galatasaray Başkanlığına aday olacağını açıklamasının ardından şimdi de 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıkladı.

CEM UZAN'DAN CUMHURBAŞKANLIĞI AÇIKLAMASI

Sözcü’den Saygı Öztürk’ün sorularını yanıtlayan Uzan, şunları kaydetti:

Erdoğan'ın görev süresinin dolmasına kalmış 12 ay. CHP, İYİ Parti, HDP ve diğer muhalefet partileri hiç kimse elini kolunu kıpırdatmasın. 25 Haziran 2023'teki normal süreci beklediğiniz takdirde Türkiye'yi ekonomik bir kaosa gittiği gibi, sosyal, politik ve yaşamsal bir kaosa götürmeden seçime götürün.

Erdoğan’ın gelecek seçimlerde aday olmayacağına inanan Uzan şunları da söyledi:

“Erdoğan'ın dönemi 12 ay sonra bitiyor. Hiçbir şey yapmayın oturun, seçim zamanını bekleyin bu kadar. CHP, İYİ Parti ve HDP'nin üçüne de sesleniyorum: ‘Biz erken seçime evet demeyeceğiz ve Recep Tayyip Erdoğan'ın döneminin sona ermesini sağlayacağız' diye millete taahhütte bulunun. Bak bakalım Recep Tayyip Erdoğan aday olabilecek mi? Böylece de ne SADAT'la ne YSK ile uğraşacaksınız. Seçim 25 Haziran 2023'te olacak ve Recep Tayyip Erdoğan dönemi bitecek, emekli olacak. Türkiye yeni bir sayfa açacak.

Erken seçime hayır' denmesi gerektiğinin altını çizen Uzan, "2023 yılının Haziran ayında yapılacak seçim için her parti, Anayasa çerçevesinde adayı kimse çıkaracak, millet de kimi istiyorsa seçecek. Erdoğan da emekli olacak. Erdoğan dönemi 12 ay sonra bitecek."

O yüzden muhalefet partilerine ‘Durun orada; hiçbir şey yapmayın 12 ay sonra davulla zurnayla Erdoğan'ı emekli edin gitsin' diyorum. Onun, Anayasa suçu işlemesine karışmayın”

“Bana, ‘hakkınızda kesinleşmiş hapis cezaları var' deniliyor. Diyenlere, ‘Bir dakika' deyip şu karşılığı veriyorum: Süleyman Demirel de yasaklıydı. Başbakan, cumhurbaşkanı oldu mu? Oldu. Bülent Ecevit yasaklı mıydı? Yasaklıydı, başbakan oldu. Necmettin Erbakan yasaklıydı. Başbakan oldu. Recep Tayyip Erdoğan da yasaklıydı, başbakan ve cumhurbaşkanı oldu mu? Oldu. Ben de yasaklıyım. Başbakan değil, cumhurbaşkanı olacağım. Yasaklar, millet oy verdiği sürece kimsenin önünde engel olmuyor"