Şebnem Ferah iki yıl sonra sessizliğini bozdu: İlk paylaşım

Yayınlanma: 13.04.2023 - 14:20

Güncelleme: 13.04.2023 - 14:20

Türkçe rock müziğinin tanınan isimlerinden, besteci ve söz yazarı Şebnem Ferah, 51'inci yaş gününü Instagram profilinde yaptığı bir paylaşıma kutladı.

51 yaşına giren Ferah, iki yıllık sessizliğin ardından üç yıldan uzun bir süredir ara verdiği sahneye olan özlemini dile getirdi.

"Sizinle birlikte şarkı söylemeyeli üç yıldan fazla zaman oldu. Her şeye inanırdım da bu kadar uzun süre şarkı söylemeden durabileceğime inanmazdım. Geç olsun, güç olmasın diyelim" diye yazan Ferah, notuna şöyle devam etti:

"Yeniden buluşuncaya kadar tüm güzel dileklerinize teşekkür etmek ve sessizliğimde bile 'orada' olduğunuz için kendimi ne kadar şanslı hissettiğimi paylaşmak istedim. Sizi çok seviyorum."