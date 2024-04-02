Yayınlanma: 02.04.2024 - 13:25

Güncelleme: 02.04.2024 - 13:25

Sandık görevlisi ücretlerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı, 31 Mart 2024 Mahalli ve İdari Yerel Seçiminde görev alan sandık görevlileri tarafından sorgulanıyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen sandık görevlileri kamu çalışanları tarafından oluşturuluyor. Peki, Seçim görevli ücretleri yattı mı? Sandık görevlisi ücreti ne kadar, ne zaman yatacak?

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ NE ZAMAN YATACAK?

31 Mart 2024 yerel seçimleri sonrasında sandık görevlisi ücretlerinin hesaplara yatırılacağı tarih henüz açıklanmadı.

Buna göre; Sandık görevlisi ücretlerinin, nisan ayının sonuna kadar seçimlerde görev alan kişilerin hesaplarına yatırılacağı tahmin ediliyor.

ÖDEMELER NASIL YAPILACAK?

Sandık görevlilerine yapılacak ödemeler, bir önceki seçimlerde olduğu gibi il ve ilçe seçim kurulu başkanlıkları adına açılacak hesap aracılığı ile gerçekleşecek. Ödemeler elden yapılmayacak.