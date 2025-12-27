Seda Sayan'dan 'Hayatınızı kim oynasın?' sorusuna şaşırtan yanıt

Şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, dün akşam eşi Çağlar Ökten'i sahne aldığı mekanda yalnız bırakmadı. Ünlü çift, konser öncesi muhabirlerle konuştu.

"GELİN ADAYIM OYNASIN"

Muhabirlerle sohbet eden Seda Sayan, "Hayatınız film olursa sizi kimin canlandırmasını istersiniz?" sorusuna yanıt verdi.

Sayan, "Hayatım film olursa beni gelin adayım İlayda Alişan oynasın" dedi.

Sayan'ın cevabı sosyal medyada gündem oldu.

İLK KEZ YAN YANA GELDMİŞLERDİ

Öte yandan Seda Sayan, geçtiğimiz ay da oğlu Oğulcan Engin ile 2 yıldır aşk yaşayan İlayda Alişan'ı kendi televizyon programında ağırladı.

Seda Sayan'ın "Mesela bana diyorlar ki sen çok karışan ve felaket bir kayınvalide olursun" sözlerine karşı çıkan Alişan, "Hiç öyle değilsiniz bence" dedi.

Oğluna karışmadığını vurgulayan Seda Sayan'ı destekleyen Alişan, "Oğulcan'dan ben hiç öyle bir şey duymadım. Arkadaş gibisiniz. Ben hepsine şahidim" dedi.