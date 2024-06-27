Sedat Peker'e eşinden doğum günü sürprizi

Yayınlanma: 27.06.2024 - 10:35

Güncelleme: 27.06.2024 - 10:35

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in eşi Özge Peker, eşinin doğum günü için sürpriz yaptı.

Hazırladığı doğum gününde "Aslan gibi" şarkısı çalındı.

Eşi Özge Peker o anları "Korkaklar sevgisini gösteremez. O, cesurların ayrıcalığıdır. Doğum günün kutlu olsun her şeyim" diyerek paylaştı.