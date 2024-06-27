Sedat Peker'e eşinden doğum günü sürprizi
Sedat Peker'in eşi Özge Peker, eşinin doğum günü için sürpriz yaptı.
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in eşi Özge Peker, eşinin doğum günü için sürpriz yaptı.
Hazırladığı doğum gününde "Aslan gibi" şarkısı çalındı.
Eşi Özge Peker o anları "Korkaklar sevgisini gösteremez. O, cesurların ayrıcalığıdır. Doğum günün kutlu olsun her şeyim" diyerek paylaştı.
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