Sedat Peker'e eşinden doğum günü sürprizi

Sedat Peker'in eşi Özge Peker, eşinin doğum günü için sürpriz yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.06.2024 - 10:35
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Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in eşi Özge Peker, eşinin doğum günü için sürpriz yaptı. 

Hazırladığı doğum gününde "Aslan gibi" şarkısı çalındı.

Eşi Özge Peker o anları "Korkaklar sevgisini gösteremez. O, cesurların ayrıcalığıdır. Doğum günün kutlu olsun her şeyim" diyerek paylaştı.


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