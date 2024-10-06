Seferihisar'da su ve gelecek buluştu: 4. Çocuk Festivali renkli anlara sahne oldu

Yayınlanma: 06.10.2024 - 15:15

Güncelleme: 06.10.2024 - 15:15

Festivalde 17 farklı atölye çalışması düzenlenirken, çocuklar su tasarrufu ve doğa bilinci üzerine hem eğlendi hem de öğrendi. Yerel sanatçılar ve eğitmenler tarafından yürütülen bu atölyelerde, çocukların yaratıcılıklarını geliştiren alternatif eğitim yöntemleri kullanıldı. Çocuk ve doğa şarkılarıyla tanınan sanatçı Banu Kanıbelli’nin çocuklarla birlikte yazıp bestelediği şarkıyı seslendirdiği mini konser, festivalin en özel anlarından biri oldu.

SU TÜKETİMİ VE DOĞA BİLİNCİ KAZANDIRILDI

Ana teması "suyu korumak" olan festivalde, çocuklar kişisel su tüketimlerini hesaplayarak su ayak izlerini keşfetti ve su tasarrufu konusunda bilinçlendi. "Çocuk Hakları Atölyesi" ile suya erişim haklarını öğrendiler ve evrensel haklar hakkında bilgi sahibi oldular. Suyun tüm canlılar için önemini vurgulayan resim ve seramik atölyelerinde ise su canlılarını tasarlayarak farkındalık kazandılar. Ayrıca su arıtımı atölyesinde, suyun arıtılıp yeniden kullanılabilir hale getirilmesinin önemini deneyimlediler.

DAYANIŞMA RUHU

Festivalin organizasyon sürecinde de çocuklar aktif rol aldı. Seferihisar Tepecik İlköğretim Okulu öğrencileri festival alanını geri dönüştürülebilir malzemelerle süslerken, Necat Hepkon Anadolu Lisesi öğrencileri organizasyon sorumluluğunu üstlenerek festivale katılan çocuklarla dayanışma içinde çalıştı. Bu katılımcı yaklaşım, çocuklara sosyal sorumluluk bilinci aşılayarak önemli bir deneyim sundu.

İMECE USULÜ FESTİVAL

Keçi Derneği'nden Baha Okar, açılış konuşmasında bu festivalin imece usulü ile düzenlendiğini ve pek çok kişi ve kurumun katkısıyla gerçekleştiğini belirtti. Okar, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Tepecik Mahallesi Muhtarı Azat Aktaş ve destekleyici işbirliklerinden dolayı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve okul müdürlüklerine teşekkür etti. Festivalin önümüzdeki yıllarda da çevre bilinci, çocuk hakları ve alternatif eğitim temalarıyla devam edeceği ve Seferihisar’ın sosyal ve kültürel yaşamına katkı sunmaya devam edeceği ifade edildi.