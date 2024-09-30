Dünya yıldızları 6.⁠ ⁠Uluslararası Halk Müzikleri Festivali'nde buluşuyor

İstanbul, 6. Uluslararası Halk Müzikleri Festivali ile kültür ve sanata doyacak. Yavuz Bingöl'ün sanat yönetmenliğini üstlendiği festivalde, Alireza Ghorbani, Ekaterina Shelehova ve daha birçok ünlü isim sahne alacak.

Dünya yıldızları 6.⁠ ⁠Uluslararası Halk Müzikleri Festivali'nde buluşuyor
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.09.2024 - 15:37

6.Uluslararası Halk Müzikleri Festivali, 1 Ekim Salı günü Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek muhteşem bir organizasyonla başlıyor.

Festivalin açılışı, Okan Bayülgen'in moderatörlüğünde düzenlenecek bir panelle yapılacak. Genel Sanat Yönetmenliği’ni, aynı zamanda festivalin kurucusu olan Yavuz Bingöl üstleniyor.

Bu yıl altıncısı düzenlenen ve 1-2-3 Ekim tarihlerinde Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek olan festivalin açılış konserini dünyaca ünlü İranlı müzisyen Alireza Ghorbani verecek.

Festivalde ayrıca, dünyaca ünlü Kanadalı koloratur soprano Ekaterina Shelehova, Yavuz Bingöl, Oktay Kaynarca, Elif Buse Doğan ve Sema Moritz gibi önemli sanatçılar sürprizlerle dolu sahne performansları sergileyecek.


Etiketler: #Yavuz Bingöl #6.Uluslararası Halk Müzikleri Festivali

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