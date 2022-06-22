Sefo'dan, kendisini hedef gösteren Yeni Akit'e yanıt: 'Gazete bozması'

22 Haziran 2022 Çarşamba, 13:05

Ünlü rapçi Sefo, AKP'nin Covid-19 pandemisini bahane ederek sürdürdüğü 'müzik yasağı' gerekçesiyle, Valilik kararıyla Bodrum’da verdiği konserde sahneden indirilmişti.

Bu duruma sahneden iner inmez Instagram hesabından yaptığı paylaşımla çok sert tepki gösteren Sefo, “Arkadaşlar saat 00.30, Bodrum’dayız ve ben valiliğin talimatıyla sahneden indirildim. Bu ülkede gerçekten çok sıkıldım. Böyle bir şey olamaz ya. Saat 00.30, bu yasak 01.00’e kadar değil miydi? Saçmalık bu saçmalık. O kadar insan geldi buraya bekledi. Yarım saat vaktimiz yok mu şarkı çalabilmek adına? Neden ya neden? Ne istiyorsunuz anlamadım” ifadesini kullanmıştı.

AKİT TV HEDEF GÖSTERDİ, SEFO YANIT VERDİ

Son olarak, iktidara yakınlığıyla bilinen Yeni AKit, duruma sosyal medya hesabından tepki gösteren Sefo’yu hedef aldı.

‘Şarkıcı bozması Sefo’ ifadelerini kullanan Akit, “Vatandaşlar, ‘Türkiye’yi beğenmiyorsan defol’ ifadeleriyle şarkıcı parçasına haddini bildirdi” dedi. Sefo ise, Yeni Akit'in paylaşımını alıntılayarak, "Gazete bozması akit tv" ifadelerini kullandı.

BODRUM KAYMAKAMLIĞI'NDAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ



Yaşananların gündem olmasının ardından Bodrum Kaymakamlığı, konu hakkında açıklama yaparak yasağın 24.00'den sonra geçerli olduğunu savunmuştu.

Bodrum Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Bazı haber sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında Bodrum ilçemizde bulunan Gümbet Bölgesi Barlar Sokağı'nda konser faaliyetinin valilik emri ile saat 01.00'dan önce sonlandırıldığı iddiası ile ilgili olarak; Bilineceği üzere Bodrum ilçemizde konaklama tesislerinin ve meskenlerinin yoğun olarak bulunduğu Gümbet bölgesinde yaz turizmi ile birlikte 'Gürültü' konusundaki denetimlere ağırlık verilmektedir. Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun 14. Maddesi'nde, 'Şehir ve kasabalarda gerek mesken içinde ve gerek dışında saat 24.00'den sonra her ne suretle olursa olsun civar halkının rahat ve huzurunu bozacak surette gürültü yapanlar polisçe menolunur.

Bu yasağı dinlemeyenler hakkında Ceza Kanununun 546.ncı maddesine göre takibat yapılır' hükmü amirdir. 20.06.2022 günü Bodrum ilçemiz Gümbet Bölgesinde yapılan ses denetimlerinde de açık alanda faaliyette bulunan işletmelerin müzik faaliyetlerini saat 00.00'da sonlandırılması sağlanmıştır. Sosyal medya görüntülerinden de anlaşılacağı üzere konser faaliyetinde bulunan işletmenin yasal mevzuat çerçevesinde açık alanda bulunan faaliyetini sonlandırması istenmiş ve işletme tarafından bu faaliyet kolluk kuvvetlerinin ikazları sonucunda sonlandırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."