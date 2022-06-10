Sefo konserinde bıçaklı kavga: 4 yaralı
Ordu'da, şarkıcı Sefo'nun sahne aldığı 'Gençlik Konseri'nde çıkan 2 kavgada bıçaklanan 4 kişi yaralandı. Sahneden kavgaları sona erdirmeye çalışan Sefo da "Lütfen sakince burada eğlenelim, evlerimize dönelim" çağrısında bulundu.
Altınordu Belediyesi'nce 19 Eylül Stadı'nda 'Gençlik Konseri' düzenlendi. Konserde son dönemde popüler şarkılarıyla öne çıkan Sefo, sahne aldı. Sefo sevilen şarkılarını seslendirirken, alanda bazı gençler arasında 2 ayrı kavga çıktı. Kavgalarda A.D., H.Ö., T.A. ve B.G., bıçaklanarak yaralandı.
Olaylara müdahale edilmesini isteyen Sefo, "Arkadaşlar biz buraya eğlenmeye geldik. Kavga etmeye gelmedik. Lütfen sakince burada eğlenelim. Şarkılarımızı söyleyelim. Evlerimize dönelim. Eğlenmeye geldik, gerginliğe hiç gerek yok" diyerek sahneden kalabalığa seslendi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İhbarla konser alanına gelen sağlık ekipleri, yaralılara müdahale etti.
Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılar, tedaviye alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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