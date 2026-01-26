“Hasretinle Yandı Gönlüm”, “Burçak Tarlası” ve “Seher Vakti Bülbül Ağlar” gibi eserlerle hafızalara kazınan Türk halk müziğinin usta ismi Seha Okuş, hayatını kaybetti. Peki, Seha Okuş kimdir? Ses sanatçısı Seha Okuş kaç yaşında, nereli? Seha Okuş neden öldü?

SEHA OKUŞ KİMDİR?

Münevver Seha Okuş Özveren 7 Nisan 1928 yılında İstanbul'da doğdu.

Eğitimi ve Meslek Hayatı

İlk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamlayan Özveren, 1958 yılında İstanbul Belediye Konservatuvarı Türk Müziği Bölümü’nden mezun oldu. Konservatuvarda ve İstanbul Radyosu’nda toplam 35 yıl görev yaptı.

Sanat Çalışmaları

1990 yılından itibaren Müjdat Gezen Sanat Merkezi Halk Müziği Bölümü’nün başkanlığını ve repertuvar hocalığını yürüttü.

Dönüş, Mahpus, Toprak Ana, Açlık ve Kuma filmlerinin müziklerini seslendirdi.

2002 yılında Kalan Müzik etiketiyle, 17 eserden oluşan “Hasretinle Yandı Gönlüm” adlı albümü yayımlandı.

Ailesi ve Yakın Çevresi

Müjdat Gezen’in halasıdır.

SEHA OKUŞ NEDEN ÖLDÜ?

Türk halk müziği sanatçısı Seha Okuş, 97 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süredir tedavi gören ve kısa süre önce entübe edilen Okuş’un vefat haberi, “Yaşayan Yeşilçam” adlı sosyal medya hesabının yöneticisi Emrah Soğukpınar tarafından duyuruldu. Müjdat Gezen Sanat Merkezi de yayımladığı taziye mesajıyla, Müjdat Gezen’in halası olan usta sanatçının vefatından duyulan derin üzüntüyü paylaştı.