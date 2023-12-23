Şehinşah kimdir? Şehinşah neden gözaltına alındı? Şehinşah2ın gerçek ismi ne?

Yayınlanma: 23.12.2023 - 12:54

Güncelleme: 23.12.2023 - 12:54

Rapçi Şehinşah Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alındı..



ŞEHİNŞAH KİMDİR?



Gerçek adı Ufuk Yıkılmaz olan Şehinşah, babasının görevi nedeniyle 27 Aralık 1986 tarihinde Kemah, Erzincan'da doğdu. Babasının adı Mükremin, annesinin adı Memnune'dir. Hip hop kültürüyle genç yaşlarda tanışan Yıkılmaz, ortaokuldayken ilk sözlerini yazmaya başladı. Türkiye'de yeni yeni sevilen trap müziğin yükselişte olduğu dönemde adından söz ettirmiştir. Şehinşah bu şarkının kendisi için bir dönüm noktası olduğunu söyledi.



ŞEHİNŞAH EVLİ Mİ?

2014 yılında Ceyda Yılmazer ile evlendi. Çiftin bu evlilikten Atlas isminde bir oğlu dünyaya geldi. Çift 2017 yılında boşandı.



ŞEHİNŞAH NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Şehinşah 'Sayın Türk' isimli şarkısı nedeniyle Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alındı. Şehinşah, serbest bırakıldığını duyurdu.



ŞEHİNŞAH ŞARKILARI

Kapıları Çalan Benim (ft. Şanışer & Karamamba)

Madafuckin Noise

Sevgi Ülkesinin İrticacı P*zevenkleri (ft. Karaçalı)

Sahneyi Terk Edin (ft. Patron)

Kitle Kiste Mahkum (ft. Saian)

Cesetten Balyalar (ft. Saian)

Ne (ft. Saian)

Biz Evde Yine Bir Gün (ft. Patron & Saian)

Haşşaşin Marşı

Şahmeran (ft. Patron)

Zamanın Doldu (ft. Patron)

Koca Götüne Vazelin (ft. Patron)

Kalk (ft. Patron)

Duygusal Olmaya Gerek Yok (ft. Sansar Salvo)

İddiali Cümleler Ülkesi

Episode 1

ConCon

Fly Flow (ft. Doğu Rhyme Killa)

Arkadaş

Politik-A-Politik

Züğürdün Çenesi

Apartman Savaşları

Ambale Oldum Sevgilim

Eksik Sonbahar (ft. Patron)

İsterik Nameler (ft. Playa)

Tebligat Verin

Apartman Savaşları

Amın Amına Koyacan

Hepsi Benim

Kötüyüm

Cannabis (ft. Keişan)

Doldu Şarjör (ft. Sansar Salvo)

İstila

Fame Peşindeki Çocuğun Dramı

Cehennem Senfoni

Hiphop Okulu

Güller & Rhyme

Hayal (2014)

Simülasyon (ft. Leo Lidran) (2015)

Üzülme (2016)

Karma (2017)

Islah (ft. Muşta) (2018)

Şüpheli Şahıs (ft. Şam) (2018)

Yak Yak Yak (2018)

Marslı Kadın (2018)

Boing (2018)

Milyon (2018)

Dünya'dan Atlas'a (2018)

Kıskanç (ft. Kubilay Karça) (2019)

Pirana (2019)

Yok Sana (ft. Bossy) (2019)

Bahaneleriniz (ft. Muşta) (2019)

Yaz Yağmurum (2019)

Shredder'ı Krang'in (2019)

Çocuk (2019)

Talep-Arz (2019)

Press (ft. Ati242) (2019)

İmza (ft. Hidra) (2019)

Baban (2020)

Kabul Olmaz Bizim Gibiler (ft. Vio) (2020)

Trump (HSNSBBH ismiyle) (2020)

Kunteper (2020)

Nedeni Var (ft. Helineda) (2020) (Arda Gezer'in Episode 1 albümünde)

Dön Dünya (ft. Cem Adrian) (2020)

Darılmak Yok (2020)

Eksik Olmaz (ft. Atik & Nosta) (2021)

Samanyolu (2021)

Lanet (ft. Arda Gezer, Caner Özgür) (2021)

M.I.Ş (2021)

Merhamet Yok (ft. orkundk) (2021)

MATRIX (ft. Spade427) (2021)

GÜNEŞ (ft. Ati242) (2021)

Bi Ona! Bi Buna! (ft. Yazox) (2021)

KADER (ft. Aspova) (2021)

Anunakiler (ft. Ati242, Hidra, Lia Shine) (2021)

The Face of Vision (2021)

Hadi Yaparsın (2022)

Diabolico (2022)

+28 (Tirat) (2022)

Taktik (ft. Ebru Keskin) (2022)

Nefret (ft. Arda Gezer & Sali) (2022)

Yaşamak (ft. Kum) (2022)

No Risk No Fun (ft. Defkhan & Zmn) (2022)

Dönmedin Ki (2022)

Ellerinde (2022)

129 (2022)

Muz Cumhuriyeti (2022)

High 2 (ft. Hidra) (2023)

Prenses (2023)

Fırtına (ft. ERU & Cotard) (2023)

Prenses (Remix) (ft. Emrah Türken & Cotard) (2023)

İST/TAKSÎMi (ft. Hidra & Emrah Türken) (2023)

Galvanize (ft. Cotard) (2023)

ÖZGÜRMÜBİLİNÇDENEMELERİ3 (prod by: Archie & Emrah Türken) (2023)

KYOTO/GEISHA (ft. Cotard & Emrah Türken) (2023)

CimCimem (2023)

Maymunlar Cehennemi (ft. Cash Flow) (2023)

Canım Babam (2023)

Hüsran (2023)