Seksenler dizi ekibi efsane oyuncu Rasim Öztekin'i anıyor

Yayınlanma: 03.03.2024 - 13:50

Güncelleme: 03.03.2024 - 13:50

Tiyatro ve sinema dünyamızın unutulmaz ismi Rasim Öztekin, üç yıl önce aramızdan ayrıldığı tarih olan 8 Mart’ta düzenlenecek özel bir etkinlikle anılacak.

İBB Şehir Tiyatroları Beylikdüzü Rasim Öztekin Sahnesi’nde yapılacak gecenin tüm geliri Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Rasim Öztekin Tiyatro Bursu’na bağışlanacak. Rasim Öztekin’in rol aldığı Seksenler dizisindeki rol arkadaşları İlker Ayrık ve Özlem Türkad’ın sunuculuğunu üstlendiği anma töreni, usta sanatçının tiyatro sahnesinden sinemaya ve televizyon dizilerine uzanan 41 yıllık sanat yolculuğunu anlatan belgesel gösterimiyle başlayacak.

Gecenin konser bölümünde ise Seksenler dizinindeki rol arkadaşları sanatçıyı şarkılarla anacak. Aydın Sarman‘ın piyanosu eşliğinde Burcu Güven, Özlem Türkad, Şoray Uzun, Ayşe Tolga, İlker Ayrık, Berat Yenilmez, Ceyhun Fersoy, Begüm Öner, Onur Dilber ve Hakan Bulut, 80’ler şarkılarını seslendirecek. Seksenler ekibinin gönüllü olarak yer aldığı bu özel geceden elde edilecek gelir, ÇYDD Rasim Öztekin Tiyatro Bursu’na aktarılacak.

