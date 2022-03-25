Rasim Öztekin’in adı, yaşadığı sokağa verildi

25 Mart 2022 Cuma, 09:29

Tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin (62), geçirdiği kalp krizi nedeniyle geçen yıl 8 Mart'ta hayatını kaybetmişti. Ölümüyle Türkiye'yi yasa boğan Öztekin'in adı Ayvalık Cunda'da bir sokağa verildi.

Sokağın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan usta sanatçının eşi Esra Öztekin, çok gurur duyduğunu ifade etti.

"ÇOK DUYGULANDIM"

Kazancıbaşı, daha sonra duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Hem çok mutlu oldum hem de çok duygulandım. Sevdiğim adamın ismi Ayvalık Cunda'ya ilk geldiğinde yıllarca yaşadığı sokağa verildi. Artık, onun ismi Cunda'da Rasim Öztekin Sokak'ında yaşayacak. Bu güzel düşünce ve girişimleri için Cunda Adası ve Ayvalık sakinlerine ve Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'e teşekkür ederim."

1. YIL DÖNÜMÜNDE MEZARI BAŞINDA ANILMIŞTI

Öte yandan usta oyuncu Rasim Öztekin, 8 Mart'ta vefatının 1. yıldönümünde mezarı başında anılmıştı.

Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı, "Rasim benim her şeyimdi. Sadece aşkım değildi, arkadaşımdı, dostumdu, birlikte yaşlılık planları yaptığım insandı. Rasim bazen babamdı, bazen hastalandığında gözümün içi gibi baktığım bir çocuktu. Biz Rasim ile yeni bir hayat peşindeydik. Daha küçük ve deniz kenarında bir evimiz olsun istiyorduk. Sardunyayı o da çok severdi ben de çok severdim. Maalesef yeni evimizin bahçesine sardunya değil, mezarına sardunya koydum. Seni çok seviyorum ve çok özlüyorum" demişti.