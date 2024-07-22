Seksenler dizisi oyuncusu Erdem Baş Amerika'ya taşınmıştı, yeni işi şaşırttı!

Yayınlanma: 22.07.2024 - 11:21

Güncelleme: 22.07.2024 - 11:21

"Ayrılsak da Beraberiz", "Reyting Hamdi", "Çocuklar Duymasın" ve "Seksenler" gibi dizilerle rol alan oyuncu Erdem Baş, 2 yıl önce Türkiye'yi terk ederek ABD'ye taşınmıştı.

Green Card çekilişini kazanan ve Amerika'da yaşamaya başlayan ünlü oyuncu ülke gündemini de yakından takip ederek zaman zaman yaptığı yorumlarla dikkat çekiyordu.

Son olarak Seksenler dizisinde rol alan Erdem Baş, Mynet'in haberine göre yeni bir işe girişti.

"İki sene oldu geleli" diyerek yeni deneyimini anlatan Erdem Baş "IT konusunda eğitim veren bir kurumun sahibi olan arkadaşımın büyük desteğiyle iki ay önce IT öğrenmeye başladım. İki aydır hayatım değişti" dedi.

Erdem Baş devamında ise "Öğrencisi olduğum kursun daha sonra ortağı olmak ise benim için bambaşka bir durum. Amacımız dünyanın her tarafından öğrenciye 6-8 aylık eğitimler sonunda kariyer basamaklarını tırmandırmak. Bu öğrencilerden biri de benim" ifadelerini kullandı.