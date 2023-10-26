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'Seksenler' dizisinin oyuncusu Yasemin Conka boşandığını açıkladı

Ünlü oyuncu Yasemin Conka, Ceyda Düvenci'nin sunduğu 'Bambaşka Sohbetler' programında 3 yıl önce boşandığını söyleyerek 'Conka' soyadı yerine evlenmeden önceki soyadı olan 'Baştan'ı kullanacağını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.10.2023 - 14:27
'Seksenler' dizisinin oyuncusu Yasemin Conka boşandığını açıkladı
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Ünlü oyuncu Yasemin Baştan, Ceyda Düvenci’nin NTV ekranlarında yer alan 'Bambaşka Sohbetler‘ programına konuk oldu.

Yayında, bilinen soyadı Conka yerine Baştan’ı kullanan usta oyuncunun durumu Ceyda Düvenci‘nin dikkatini çekti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Ceyda Düvenci, “Bunca yıllık kariyerini Conka soyadına inşaa edip, şimdi Baştan’ı seçmek büyük bir cesaret” yorumunu yapınca, Yasemin Baştan, boşandığını açıkladı.

“KENDİ CUMHURİYETİMİ İLAN ETTİM”

Yasemin Baştan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Bunun telaffuzuna ihtiyaç da olmadı. Ben programlara katılan da biri değilim. 3 yıl olacak boşanalı sürecin üzerinden 3 yıl geçti. O soyadıyla başladım evet. Şimdi gerçekten Baştan başlıyorum… 

Kendi cumhuriyetimi ilan ettim diyeyim. Herkes iyi olsun, ben çok iyiyim. Yaşadığım her şeye teşekkür ediyorum. Oğlum 26 yaşında oldu.  Benim için gerekli miydi, belki değildi. Şu andaki Yasemin’i çok seviyorum. Çok güldüğüm bir şey oldu, şöyle bir haber okudum bir dizi içinRolü Yasemin Conka’ya teklif ettiler ama Yasemin Baştan aldı’ o çok eğlenceliydi.”


Yasemin Conka Ceyda Düvenci

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