Seksenler'in 'Zafer'iydi... Ünlü oyuncu Efe Deprem, motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Seksenler dizisinde canlandırdığı 'Zafer' karakteriyle bilinen oyuncu Efe Deprem, Şişli'de geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybetti.

AA
Yayınlanma: 06.03.2024 - 11:43
Seksenler'in 'Zafer'iydi... Ünlü oyuncu Efe Deprem, motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Abone Ol google-news

Alınan bilgiye göre, Seksenler dizisinde oynadığı "Zafer" rolüyle tanınan Efe Deprem'in (41) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, dün akşam saatlerinde D-100 kara yolu Mecidiyeköy mevkisinde devrildi.

KURTARILAMADI

Kazada, motosikletten düşen Deprem, ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Deprem, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ACI HABERİ EŞİ DUYURDU

Deprem'in kendisi gibi oyuncu eşi Burcu Altın Deprem sosyal medya hesabından eşinin ölümünü ise şu paylaşımla duyurdu:


Efe Deprem haberleri kaza haberleri Seksenler haberleri

İlgili Haberler

Korkma Ben Yanındayım dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Korkma Ben Yanındayım dizisi ne zaman başlayacak, konusu gerçek mi?

Korkma Ben Yanındayım dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Korkma Ben Yanındayım dizisi ne zaman başlayacak, konusu gerçek mi?
Ünlü oyuncu Birand Tunca'dan 18 yıldır kanser tedavisi gören annesine acı veda

Ünlü oyuncu Birand Tunca'dan 18 yıldır kanser tedavisi gören annesine acı veda
ABD'li oyuncu Mark Ruffalo'dan Gazze çağrısı: 'Ölümler durmalıdır'

ABD'li oyuncu Mark Ruffalo'dan Gazze çağrısı: 'Ölümler durmalıdır'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Facebook ve Instagram'a erişim sorunu yaşanıyor

Facebook ve Instagram'a erişim sorunu yaşanıyor
62 yaşındaki adam 217 kez Covid-19 aşısı oldu

62 yaşındaki adam 217 kez Covid-19 aşısı oldu
Instagram ve Facebook çöktü mü? Neden açılmıyor? Ne zaman düzelecek?

Instagram ve Facebook çöktü mü? Neden açılmıyor? Ne zaman düzelecek?
Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak? 6 Mart 2024 hava durumu raporu…

Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak? 6 Mart 2024 hava durumu raporu…
Dubai'yi geride bıraktık! İki şehirde konut fiyatları uçtu

Dubai'yi geride bıraktık! İki şehirde konut fiyatları uçtu
Borsa İstanbul güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul güne düşüşle başladı
Milan ile anılıyordu: Efsane futbolcu Arda Güler için devrede!

Milan ile anılıyordu: Efsane futbolcu Arda Güler için devrede!
Acun Ilıcalı’dan şoke eden Batuhan açıklaması! ‘Annesinin twiti…’

Acun Ilıcalı’dan şoke eden Batuhan açıklaması! ‘Annesinin twiti…’