Seksenler'in 'Zafer'iydi... Ünlü oyuncu Efe Deprem, motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Seksenler dizisinde canlandırdığı 'Zafer' karakteriyle bilinen oyuncu Efe Deprem, Şişli'de geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Seksenler dizisinde oynadığı "Zafer" rolüyle tanınan Efe Deprem'in (41) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, dün akşam saatlerinde D-100 kara yolu Mecidiyeköy mevkisinde devrildi.
KURTARILAMADI
Kazada, motosikletten düşen Deprem, ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Deprem, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
ACI HABERİ EŞİ DUYURDU
Deprem'in kendisi gibi oyuncu eşi Burcu Altın Deprem sosyal medya hesabından eşinin ölümünü ise şu paylaşımla duyurdu:
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