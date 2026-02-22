Selahattin Paşalı'dan 'Masumiyet Müzesi' itirafı: 'İlk 5 gün yatağımdan sıçrayarak uyandım'

Netflix, edebiyat tarihinin en güçlü aşk ve takıntı hikâyelerinden biri olan "Masumiyet Müzesi" dizisini izleyicilerle buluşturdu.

Yapım, 1970’lerin İstanbul’unda filizlenen Kemal ve Füsun aşkının kağıt üzerindeki kelimelerden, titizlikle hazırlanmış setlere ve yaşayan karakterlere dönüşme serüvenini tüm detaylarıyla ele alıyor.

SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU

Yönetmenliğini Zeynep Günay’ın üstlendiği, senaryosunu Ertan Kurtulan’ın kaleme aldığı dizide başrolleri Selahattin Paşalı ve Eylül Lize Kandemir paylaşıyor. Kadroda ayrıca Oya Unustası, Tilbe Saran, Bülent Emin Yarar, Gülçin Kültür Şahin ve Ercan Kesal gibi usta oyuncular yer alıyor.

1970’lerin İstanbul’unda geçen hikâye, varlıklı bir ailenin oğlu Kemal ile uzak akrabası Füsun arasında başlayan tutkulu aşkı konu alıyor. Dizi, aşkın, mutluluğun, özlemin ve kaybedilen ihtimallerin izinde, çok katmanlı bir anlatıyla izleyiciyi İstanbul’un geçmişine götürüyor.

Dizi, yayına girdiği günden bu yana sosyal medyanın en çok konuşulanları arasında yer alıyor.

SELAHATTİN PAŞALI'DAN "MASUMİYET MÜZESİ" İTİRAFI

Dizinin 'Kemal Basmacı'sı Selahattin Paşalı, YouTube'da Aysun Öz'ün sorularını yanıtladı.

Paşalı'dan, hayat verdiği karaktere dair samimi bir itiraf geldi.

"İLK 5 GÜN YATAĞIMDAN SIÇRAYARAK UYANDIM"

"Kemal Basmacı, Selahattin'de bir iz bıraktı mı, Selahattin'de bir şeyi değiştir mi?" sorusunu yanıtlayan Paşalı, "Ben normalde bir iş bittiğinde karakterle vedalaşabiliyorum; bunda ise böyle olmadı. İlk 5 gün yatağımdan sıçrayarak uyandım. Hayatımda daha önce hiç böyle olmamıştı" dedi.